Побратим ветерана АТО с Тернопольщины Андрея Пекельного, который смертельно ранил нападавшего, рассказал детали об инциденте. К 24-летнему парню возле клуба цеплялся мужчина, который был в неадекватном состоянии из-за алкоголя или других веществ.

Сослуживец Пекельного отметил, что служил вместе с обвиняемым в 80-й десантно-штурмовой бригаде и в 2018 – 2019 годах выполнял задачи в зоне ООС в Донецкой области.

Читайте также Защита обжалует меру пресечения ветерану АТО, которого подозревают в убийстве при самообороне

Детали нападения на ветерана

По словам товарища Пекельного 2 мая возле клуба к нему "доколупался неадекват под влиянием то ли алкоголя, то ли еще чего-то". АТОшик попросил его товарищей увести мужчину.

В ответ друзья нападавшего начали угрожать ветерану и попытались напасть на него. Мужчина убежал домой, поскольку силы были неравны. Компания ворвалась в его двор и начала бить окна и выбивать двери. Тогда Пекельний вызвал полицию и взял нож.

Когда дверь не выдержали давления нападавших и они ворвались в дом, мужчина начал кричать, что у него нож и он готов его применить.

Но нападавших это не остановило. Они повалили его, а нож выпал из руки при падении. Во время борьбы Андрею удалось подобрать нож. На него "обрушился" один из нападавших и во время борьбы накололся на нож,

– заявил сослуживец.

И обратил внимание, что его товарищ сам вызвал полицию. Тогда ему объявили о подозрении по статье об умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

"Какое здесь "умышленное" или превышение? Андрей просто защищал себя и свою мать, которая в то время находилась в доме", – подчеркнул Кметь.

Он выразил надежду на справедливое следствие.

Обратите внимание Резня на Тернопольщине: Аваков считает необоснованным подозрение ветерану АТО

Положительные отзывы о Пекельном

Собрат ветерана отметил также, что Пекельний – яркий пример настоящего украинского воина.

Не имел и не имеет никаких вредных привычек. Постоянно занимался спортом,

– уточнил он.

Кметь рассказал, что во время службы на военнослужащего всегда можно было рассчитывать, никогда ни в чем не отказывал и помогал сослуживцам.

Обратите внимание! Адвокат ветерана боевых действий Андрея Пекельного, которого подозревают в убийстве из-за превышения самообороны, подал апелляцию на меру пресечения своего подзащитного. Мужчину обязали находиться под круглосуточным домашним арестом.