Адвокат ветерана боевых действий Андрея Пекельного, которого подозревают в убийстве при превышении самообороны, подал апелляцию на меру пресечения своему подзащитному. Мужчину обязали находиться под круглосуточным домашним арестом.

Об этом изданию рассказал адвокат ветерана АТО Виталий Коломиец. Он уточнил, что жалобу подал другой защитник Пекельного, который работает на месте, к ней в дальнейшем также планируют приобщить дополнения с доказательствами.

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Защита ветерана АТО о мере пресечения

Юрист считает меру пресечения – круглосуточный домашний арест – излишне строгой для статьи, по которой ветерану сообщили о подозрении.

Преступление, которое сейчас по подозрению инкриминировано – небольшой тяжести, 118 статья. Мера пресечения избрана для тяжкого преступления, то есть лишения свободы. Ему не дали личное обязательство, залог, поручительство,

– подчеркнул адвокат.

И добавил, что его подзащитному избрали достаточно суровую меру – круглосуточный, не ночной домашний арест.

Ожидания адвоката по закрытию дела

Досудебное расследование продлится 2 месяца, после этого начнется рассмотрение дела по существу. По словам Коломийца, защита рассчитывает на закрытие дела.

"Мы рассчитываем, что это следствие будет закончено постановлением о закрытии уголовного производства и не будет направлено в суд. Мы ходатайство о закрытии подадим как можно скорее в прокуратуру", – отметил адвокат.

Защита о заявлении Авакова

Защитник прокомментировал заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, который назвал сообщение Пекельному о подозрении "преждевременным" и "необоснованным". Коломиец объяснил, что по закону чиновник не имеет отношения к следствию и не должен комментировать дело.

Если такой политик высказал такое мнение, мы его поддерживаем, что подозрение необоснованное и преждевременное. Это хорошо. Если бы это сказал президент, тоже было бы хорошо. Но что касается процесса, то точно министр не имеет никакого отношения и что касается возможности как закрыть уголовное производство, так и изменить подследственность,

– уточнил Коломиец.

Перспектива рассмотрения апелляции

Адвокат сообщил также: относительно нападения на самого Пекельного, участника которого он смертельно ранил, было подано заявление в полицию, а также жалобы с требованием к следователям перерегистрировать производство, начать расследование и провести следственные действия.

"Видимо, были следственные действия, но стороне защиты дают только тот материал, который дают одновременно с мерой пресечения. Другое – это тайна следствия", – добавил он.

По словам Коломийца, рассмотрение апелляционной жалобы на арест должны назначить в течение 3 дней. Однако адвокат предполагает, что из-за задержки с передачей материалов разбирательство может затянуться.

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