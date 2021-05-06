Защита оспаривает меру пресечения ветерану АТО, которого подозревают в убийстве при самообороне
Адвокат ветерана боевых действий Андрея Пекельного, которого подозревают в убийстве при превышении самообороны, подал апелляцию на меру пресечения своему подзащитному. Мужчину обязали находиться под круглосуточным домашним арестом.
Источник:"Радио Свобода"
Об этом изданию рассказал адвокат ветерана АТО Виталий Коломиец. Он уточнил, что жалобу подал другой защитник Пекельного, который работает на месте, к ней в дальнейшем также планируют приобщить дополнения с доказательствами.
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Защита ветерана АТО о мере пресечения
Юрист считает меру пресечения – круглосуточный домашний арест – излишне строгой для статьи, по которой ветерану сообщили о подозрении.
Преступление, которое сейчас по подозрению инкриминировано – небольшой тяжести, 118 статья. Мера пресечения избрана для тяжкого преступления, то есть лишения свободы. Ему не дали личное обязательство, залог, поручительство,
– подчеркнул адвокат.
И добавил, что его подзащитному избрали достаточно суровую меру – круглосуточный, не ночной домашний арест.
Ожидания адвоката по закрытию дела
Досудебное расследование продлится 2 месяца, после этого начнется рассмотрение дела по существу. По словам Коломийца, защита рассчитывает на закрытие дела.
"Мы рассчитываем, что это следствие будет закончено постановлением о закрытии уголовного производства и не будет направлено в суд. Мы ходатайство о закрытии подадим как можно скорее в прокуратуру", – отметил адвокат.
Защита о заявлении Авакова
Защитник прокомментировал заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, который назвал сообщение Пекельному о подозрении "преждевременным" и "необоснованным". Коломиец объяснил, что по закону чиновник не имеет отношения к следствию и не должен комментировать дело.
Если такой политик высказал такое мнение, мы его поддерживаем, что подозрение необоснованное и преждевременное. Это хорошо. Если бы это сказал президент, тоже было бы хорошо. Но что касается процесса, то точно министр не имеет никакого отношения и что касается возможности как закрыть уголовное производство, так и изменить подследственность,
– уточнил Коломиец.
Перспектива рассмотрения апелляции
Адвокат сообщил также: относительно нападения на самого Пекельного, участника которого он смертельно ранил, было подано заявление в полицию, а также жалобы с требованием к следователям перерегистрировать производство, начать расследование и провести следственные действия.
"Видимо, были следственные действия, но стороне защиты дают только тот материал, который дают одновременно с мерой пресечения. Другое – это тайна следствия", – добавил он.
По словам Коломийца, рассмотрение апелляционной жалобы на арест должны назначить в течение 3 дней. Однако адвокат предполагает, что из-за задержки с передачей материалов разбирательство может затянуться.
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