Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Однако отметил, что информация нуждается в проверке.

Вероятно, ковалева зарезали

Уже известно о том, что предателя Украины убили в его доме в селе Железный Порт. По неподтвержденной информации, он получил ножевые ранения.

Интересно, что о смерти своего "министра" сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили,

– отметил Хлань.

Также, вероятно, получила ранения и находится в тяжелом состоянии подруга экс-нардепа. "В Голой Пристани у его дома куча раш*стов, полиция, военные", – написали местные жители в херсонский телеграм-канал.