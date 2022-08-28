Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Проте також посадовець зазначив, що ця інформація потребує перевірки.
Нещодавно Майно "4 каналу" депутата-зрадника Ковальова передали Держкіно
Ймовірно, ковальова зарізали
Наразі вже відомо про те, що зрадника України вбили в його помешканні в селі Залізний Порт. За непідтвердженою інформацією, він зазнав ножових поранень.
Цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли й пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили,
– зазначив Хлань.
Також, ймовірно, зазнала поранень і перебуває у важкому стані подруга екснардепа. "В Голій Пристані біля його будинку купа раш*стів, поліція, військові", – написали місцеві жителі в херсонський телеграм-канал.