Нас просили дать тезисы против Супрун, – работница Минздрава о пресс-конференции Скалецкой

Советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов перед первой пресс-конференцией Зоряны Скалецкой на посту просил работников Минздрава предоставить ему тезисы против предыдущей главы ведомства Ульяны Супрун.

Об этом в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказала Оксана Сухорукова, гендиректор Директората медицинских услуг Минздрава.

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"Моя первая и последняя встреча с Раимовым состоялась во время подготовки нового министра Скалецкой к первой пресс-конференции. Он попросил дать тезисы против Супрун", – отметила она.

Я сказала, что не буду этого делать. Тогда он ответил: нам нужно, чтобы реформа была такая же, но не реформа Супрун. Мне кажется, что именно в этом заключается "привлекательность" этой ситуации. Нового механизма нет, его не существует,

– пояснила Сухорукова.

И заверила: о том, насколько успешной была первая фаза трансформации здравоохранения в Украине, сейчас рассказывают во всех странах мира. Речь идет обо всех показателях-как скорости, так и качестве.



Оксана Сухорукова

"Мы слышим политические лозунги от министра – она говорит, что мы ничего не будем менять и реформа будет идти таким путем. Но то, что мы видим изнутри, свидетельствует об обратном", – добавила гендиректор Директората медицинских услуг Минздрава.

Важно! Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что реформирование и трансформация системы здравоохранения будет продолжаться и в дальнейшем, поскольку другого варианта развития системы нет.

Сухорукова подчеркнула, что новая министер сейчас больше общается со своими заместителями, а не с директоратами. "Она не спрашивает, какие есть наработки и куда мы движемся", – отметила она.



Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая

К слову, в конце сентября работники Министерства охраны здоровья Украины обратились с открытым письмом к премьер-министру Алексею Гончаруку.

Они заявляют об угрозе срыва медицинской реформы из-за действий нового руководства Минздрава. В частности говорится о том, что новая команда Минздрава добивается увольнения ряда сотрудников времен руководства Ульяны Супрун.