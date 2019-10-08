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      Нас просили дати тези проти Супрун, – працівниця МОЗ про пресконференцію Скалецької

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      Зоряна Скалецька та Уляна Супрун
      Зоряна Скалецька та Уляна Супрун / Колаж 24 каналу

      Радник міністерки охорони здоров'я Дмитро Раімов перед першою пресконференцією Зоряни Скалецької на посаді просив працівників МОЗ надати йому тези проти попередньої очільниці відомства Уляни Супрун.

      Про це у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповіла Оксана Сухорукова, гендиректор Директорату медичних послуг МОЗ.

      До теми: Скандал у МОЗ – чи загрожує Скалецька реформам Супрун та її команді

      "Моя перша й остання зустріч з Раімовим відбулася під час підготовки нової міністерки Скалецької до першої пресконференції. Він попросив дати тези проти Супрун", – зазначила вона.

      Я сказала, що не буду цього робити. Тоді він відповів: нам треба, щоб реформа була така сама, але не реформа Супрун. Мені здається, що саме в цьому полягає "привабливість" цієї ситуації. Нового механізму немає, його не існує,
      – пояснила Сухорукова.

      Й запевнила: про те, наскільки успішною була перша фаза трансформації охорони здоров'я в Україні, зараз розказують у всіх країнах світу. Мовиться про всі показники – як швидкість, так і якість. 

      Оксана Сухорукова
      Оксана Сухорукова

      "Ми чуємо політичні гасла від міністра – вона каже, що ми нічого не будемо міняти й реформа буде йти таким шляхом. Але те, що ми бачимо зсередини, свідчить про зовсім інше", – додала гендиректор Директорату медичних послуг МОЗ.

      Важливо! Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, що реформування й трансформація системи охорони здоров'я тривати й надалі, оскільки іншого варіанту розвитку системи немає.

      Сухорукова наголосила, що нова міністерка наразі більше спілкується зі своїми заступниками, а не з директоратами. "Вона не питає, які є напрацювання та куди ми рухаємось", – зазначила вона.

      До слова, наприкінці вересня працівники Міністерства охорони здоров'я України звернулись з відкритим листом до прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

      Вони заявляють про загрозу зриву медичної реформи через дії нового керівництва МОЗ. Зокрема мовиться про те, що нова команда МОЗ домагається звільнення низки співробітників часів керівництва Уляни Супрун.

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      8 жовтня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Зоряна Скалецька Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Медицина Здоров'я Медична реформа
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