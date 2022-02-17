Народные депутаты проголосовали за законопроект №6508 – о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса введения карантина.

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В Раде одобрили закон о карантине

Проголосованный документ предусматривает внесение в действующее законодательство ряда изменений.

Карантин устанавливается Кабинетом Министров на срок, не превышающий 2 месяцев. Однако может быть продолжен в случае неблагоприятной эпидемической ситуации.

Установление карантина на территории, которая расположена в пределах более чем 6 областей (в частности, Крыма, городов Киева и Севастополя) вводится правительством по согласованию с Советом по нацбезопасности и обороны.

Противоэпидемические меры могут предусматривать особые условия и режим:

передвижение населения и хозяйственной деятельности;

основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсерваторе (обсервации), госпитализации во временные учреждения здравоохранения;

въезда и выезда с территории, на которой введен карантин;

осуществление пассажирских перевозок;

пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства;

посещение учебных заведений.

Карантин в Украине: последние новости

Еще в марте 2020 года в Украине ввели карантин из-за эпидемии коронавируса. С тех пор его постоянно продолжают. Сейчас адаптивный карантин продлили до 31 марта 2022 года.

Кроме того, с 6 декабря 2021 года ограничения для непривитых украинцев в желтой и красной зонах усилили.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

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Текст сообщения из телеграмма Верховной Рады:

Принят за основу проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса введения карантина (№ 6508).

Проектом Закона предлагается внести изменения в статью 29 Закона № 1645, которыми в частности предусмотреть, что карантин устанавливается КМУ на срок, не превышающий двух месяцев и может быть продлен в случае неблагоприятной эпидемической ситуации; установление карантина на территории, которая расположена в пределах более чем шести областей (в частности, АР Крым, городов Киева и Севастополя), вводится КМУ по согласованию с СНБО; противоэпидемические мероприятия могут включать особые условия и режим передвижения населения и хозяйственной деятельности; основания и порядок обязательной самоизоляции, пребывания лица в обсерваторе (обсервации), госпитализации во временные учреждения здравоохранения; въезда и выезда с территории, на которой введен карантин; осуществления пассажирских перевозок; пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства; посещения учебных заведений.