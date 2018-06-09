Недетские подарки: в Одесской области школьница раздавала одноклассникам патроны

В Белгород-Днестровском, что в Одесской области, 14-летняя ученица одной из школ раздавала одноклассникам патроны. Дома у ребенка правоохранители обнаружили более четырехсот патронов и гранату.

Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции в Одесской области.

Читайте также: На Донбассе в результате обстрела пророссийскими боевиками ранена мирная жительница

14-летняя девочка "дарила" ученикам патроны, которые, по ее словам, принесла из дома. Проведя комплекс неотложных мероприятий, полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 миллиметров и 7,62 миллиметров, а также – 4 патронных обоймы,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, во время санкционированного обыска по месту жительства семьи несовершеннолетней девочки правоохранители обнаружили еще более четырехсот патронов и гранату.



По предварительной информации, запрещенные предметы принадлежат хозяину дома. Он сейчас находится на Востоке Украины.

Все изъятые предметы уже направили на экспертизу.



По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Продолжается следствие.



В доме ребенка нашли гранату



Кроме этого, из дома школьницы правоохранители изъяли более 400 патронов



Найденное оружие полиция отправила на экспертизу