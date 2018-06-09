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Недетские подарки: в Одесской области школьница раздавала одноклассникам патроны

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Дома у школьницы обнаружили более 400 патронов и гранату
Дома у школьницы обнаружили более 400 патронов и гранату / пресс-служба Нацполиции в Одесской области

В Белгород-Днестровском, что в Одесской области, 14-летняя ученица одной из школ раздавала одноклассникам патроны. Дома у ребенка правоохранители обнаружили более четырехсот патронов и гранату.

Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции в Одесской области.

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14-летняя девочка "дарила" ученикам патроны, которые, по ее словам, принесла из дома. Проведя комплекс неотложных мероприятий, полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 миллиметров и 7,62 миллиметров, а также – 4 патронных обоймы,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, во время санкционированного обыска по месту жительства семьи несовершеннолетней девочки правоохранители обнаружили еще более четырехсот патронов и гранату.

По предварительной информации, запрещенные предметы принадлежат хозяину дома. Он сейчас находится на Востоке Украины.
Все изъятые предметы уже направили на экспертизу.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Продолжается следствие.

зброя діти
В доме ребенка нашли гранату

зброя діти
Кроме этого, из дома школьницы правоохранители изъяли более 400 патронов

діти зброя
Найденное оружие полиция отправила на экспертизу

Теги: Новости Украины Криминальные новости Дети Полиция Новости Одессы
Источник: 24 канал
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