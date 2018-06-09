Недетские подарки: в Одесской области школьница раздавала одноклассникам патроны
В Белгород-Днестровском, что в Одесской области, 14-летняя ученица одной из школ раздавала одноклассникам патроны. Дома у ребенка правоохранители обнаружили более четырехсот патронов и гранату.
Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции в Одесской области.
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14-летняя девочка "дарила" ученикам патроны, которые, по ее словам, принесла из дома. Проведя комплекс неотложных мероприятий, полицейские изъяли у школьников 134 патрона калибра 5,45 миллиметров и 7,62 миллиметров, а также – 4 патронных обоймы,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, во время санкционированного обыска по месту жительства семьи несовершеннолетней девочки правоохранители обнаружили еще более четырехсот патронов и гранату.
По предварительной информации, запрещенные предметы принадлежат хозяину дома. Он сейчас находится на Востоке Украины.
Все изъятые предметы уже направили на экспертизу.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Продолжается следствие.
В доме ребенка нашли гранату
Кроме этого, из дома школьницы правоохранители изъяли более 400 патронов
Найденное оружие полиция отправила на экспертизу