Мужчина вышел из автомобиля и хотел сдаться, однако все же погиб. Эта запись была сделана из коптера одним из бойцов теробороны.

Похожее Привлекал к себе внимание, чтобы в него не стреляли: россияне в Мариуполе убили гражданского

Оккупанты скрывались за заправкой

Военное преступление было совершено еще 7 марта примерно в 14 часов. Однако обнародовали видео только через 8 дней.

Три автомобиля мирных жителей ехали мимо АЗС, однако за ним скрылись российские оккупанты с БТР. Первый автомобиль приблизился к ним вплотную, однако затем резко развернулся, чтобы поехать в обратном направлении.

А вот когда уже ехал третий автомобиль, водитель не успел вовремя развернуться. Потому по его транспорту начали стрелять. Он быстро вышел из машины и поднял руки вверх, чтобы показать – не представляет угрозы. Однако его убийцы на это не обращали внимания.

Другое преступление – Оккупанты убили американского журналиста: смотрите видео