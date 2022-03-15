Чоловік вийшов із автомобіля та хотів здатися, проте все ж загинув. Цей запис був зроблений із коптера одним із бійців тероборони.

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Окупанти ховалися за заправкою

Військовий злочин скоїли ще 7 березня приблизно о 14 годині. Проте оприлюднили відео лише через 8 днів.

Три автомобілі мирних мешканців їхали повз АЗС, проте за ним заховалися російські окупанти з БТР. Перша автівка наблизилась до них упритул, проте потім різко розвернулась, щоб поїхати у зворотному напрямку.

А ось, коли вже їхав третій автомобіль, водій не встиг вчасно розвернутись. Тому по його транспорту почали стріляти. Він швидко вийшов з машини й підняв руки догори, щоб показати – не становить загрози. Проте його вбивці на це не зважали.

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