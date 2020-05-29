Полиция могла не знать о планировании стрельбы в Броварах или могла наоборот – участвовать в подготовке этих действий. Сегодня полиция часто использует такие методы, когда какие-то "околозаконные" проблемы решаются с помощью титушок или привлеченных групп, которые только называют себя активистами.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал адвокат Сергей Старенький.

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Он пояснил, что невозможно собрать в Виннице группу людей, которые спокойно проедут большое расстояние до Киева. Преодолеют с оружием несколько контрольно-пропускных пунктов полиции и их не остановят.

Это однозначно должна была знать полиция, это их задача. Если они этого не знали – это свидетельствует о непрофессионализме и о необходимости замены такой полиции и ее руководителей,

– рассказал Сергей Старенький.

Адвокат сообщил, что по информации очевидцев событий, на самом деле полиция утром пыталась реагировать на конфликт, но убежала. Была и патрульная полиция, которая убежала. Возможно, силы на конфликтной стороне были слишком велики.

"Броварская полиция уже давно не является образцом квалифицированной полиции. И те перевозчики, которые между собой конфликтовали, однозначно заручились поддержкой. Возможно, не в стрельбе, но в конфликте, что "мы здесь разберемся, а вы туда не лезьте", – добавил Сергей Старенький.

Почему местная полиция могла знать о напряженной ситуации в Броварах – читайте здесь.

Стрельба в Броварах: главное