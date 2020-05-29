Непрофессионализм полиции или помощь в планировании конфликта: адвокат о стрельбе в Броварах
Полиция могла не знать о планировании стрельбы в Броварах или могла наоборот – участвовать в подготовке этих действий. Сегодня полиция часто использует такие методы, когда какие-то "околозаконные" проблемы решаются с помощью титушок или привлеченных групп, которые только называют себя активистами.
Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал адвокат Сергей Старенький.
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Он пояснил, что невозможно собрать в Виннице группу людей, которые спокойно проедут большое расстояние до Киева. Преодолеют с оружием несколько контрольно-пропускных пунктов полиции и их не остановят.
Это однозначно должна была знать полиция, это их задача. Если они этого не знали – это свидетельствует о непрофессионализме и о необходимости замены такой полиции и ее руководителей,
– рассказал Сергей Старенький.
Адвокат сообщил, что по информации очевидцев событий, на самом деле полиция утром пыталась реагировать на конфликт, но убежала. Была и патрульная полиция, которая убежала. Возможно, силы на конфликтной стороне были слишком велики.
"Броварская полиция уже давно не является образцом квалифицированной полиции. И те перевозчики, которые между собой конфликтовали, однозначно заручились поддержкой. Возможно, не в стрельбе, но в конфликте, что "мы здесь разберемся, а вы туда не лезьте", – добавил Сергей Старенький.
Почему местная полиция могла знать о напряженной ситуации в Броварах – читайте здесь.
Стрельба в Броварах: главное
- Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. Участники – предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики.
- В стрельбе приняли участие около 100 человек. Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие. На Киевщине начали спецоперацию на дорогах.
- В результате инцидента по меньшей мере 3 человека получили ранения: сейчас все находятся в больнице, один человек уже прооперирован. Также известно, что во время перестрелки одна пуля попала в окно дома рядом.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок. Его заместитель Антон Геращенко отметил, что криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, утверждает Киевская ОГА.
- Журналист Дмитрий Гнап у себя на фейсбук-странице опубликовал сообщение, где показал, что еще несколько дней назад местные жители в Броварах писали: у них в районе появились "титушки".
- Арсен Аваков рассказал президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, что конфликт возник из-за коррупционных сделок с тендерами по распределению маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
- Из-за конфликта между перевозчиками уже "полетели головы" в винницкой милиции. Что касается самого Авакова, то по информации СМИ, должности он не лишился.