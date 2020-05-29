Непрофесійність поліції чи допомога в плануванні конфлікту: адвокат про стрілянину в Броварах
Поліція могла не знати про планування стрілянини в Броварах або могла навпаки – брати участь у підготовці цих всіх дій. Сьогодні поліція часто використовує такі методи, коли якісь “білязаконні” проблеми вирішуються за допомогою тітушок або залучених спільнот, які тільки називають себе активістами.
Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів адвокат Сергій Старенький.
Читайте також Масова стрілянина у Броварах: на Київщині розпочали спецоперацію на дорогах
Він пояснив, що неможливо зібрати у Вінниці групу людей, які спокійно проїдуть велику відстань до міста Києва. Подолають зі зброєю декілька контрольовано-пропускних пунктів поліції і їх не зупинять.
Це однозначно повинна була знати поліція, це їх завдання. Якщо вони цього не знали – це свідчить про непрофесійність та про необхідність заміни такої поліції та її керівників,
– розповів Сергій Стареньки.
Адвокат повідомив, що за інформацією очевидців подій, насправді поліція зранку намагалася реагувати на конфлікт, але втекла. Була й патрульна поліція, яка втекла. Можливо, сили на конфліктній стороні були занадто великі.
"Броварська поліція вже давно не є взірцем кваліфікованої поліції. І ті перевізники, які між собою конфліктували, однозначно заручалися підтримкою. Можливо, не в стрілянині, але в конфлікті, що "ми тут розберемося, а ви туди не лізьте", – додав Сергій Стареньки.
Чому місцева поліція могла знати про напружену ситуацію в Броварах – читайте тут.
Стрілянина в Броварах: головне
- Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня. Учасники – підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.
- У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей. Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, в них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині розпочали спецоперацію на дорогах.
- Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень: зараз всі перебувають у лікарні, одну людину вже прооперували. Також відомо, що під час перестрілки одна куля потрапила у вікно будинку поряд.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав перестрілку відлунням корупції визначення квот перевізників та залученням банд у боротьбу за маршрути перевезень. Його заступник Антон Геращенко зауважив, що кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами.
- Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.
- Журналіст Дмитро Гнап у себе на фейсбук-сторінці опублікував допис, де показав, що ще кілька днів тому місцеві жителі у Броварах писали: в них на районі з’явилися "тітушки".
- Арсен Аваков розповів президенту Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю, що конфлікт виник через корупційні оборудки з тендерами щодо розподілу маршрутів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
- Через конфлікт між перевізниками уже "полетіли голови" у вінницькій поліції. Щодо самого Авакова, то за інформацією ЗМІ, посади він не позбудеться.