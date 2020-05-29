Поліція могла не знати про планування стрілянини в Броварах або могла навпаки – брати участь у підготовці цих всіх дій. Сьогодні поліція часто використовує такі методи, коли якісь “білязаконні” проблеми вирішуються за допомогою тітушок або залучених спільнот, які тільки називають себе активістами.

Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів адвокат Сергій Старенький.

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Він пояснив, що неможливо зібрати у Вінниці групу людей, які спокійно проїдуть велику відстань до міста Києва. Подолають зі зброєю декілька контрольовано-пропускних пунктів поліції і їх не зупинять.

Це однозначно повинна була знати поліція, це їх завдання. Якщо вони цього не знали – це свідчить про непрофесійність та про необхідність заміни такої поліції та її керівників,

– розповів Сергій Стареньки.

Адвокат повідомив, що за інформацією очевидців подій, насправді поліція зранку намагалася реагувати на конфлікт, але втекла. Була й патрульна поліція, яка втекла. Можливо, сили на конфліктній стороні були занадто великі.

"Броварська поліція вже давно не є взірцем кваліфікованої поліції. І ті перевізники, які між собою конфліктували, однозначно заручалися підтримкою. Можливо, не в стрілянині, але в конфлікті, що "ми тут розберемося, а ви туди не лізьте", – додав Сергій Стареньки.

Чому місцева поліція могла знати про напружену ситуацію в Броварах – читайте тут.

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