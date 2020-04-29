Несмотря на карантин вице-президент США пришел в клинику без маски

Вице-президент США Майк Пенс пришел в одну из крупнейших больниц США без маски. Он нарушил правила клиники, обязывающие всех посетителей использовать средства индивидуальной защиты, и рекомендации правительства.

У твіттері клініка заявила, що віцепрезидента заздалегідь попередили про необхідність носіння маски. Однак згодом пост видалили, пише ВВС.

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Містер Пенс був єдиною людиною, яка була без маски в клініці Майо в Міннесоті,

– йдеться у повідомленні.

Цікаво, що Майк Пенс очолює цільову групу щодо коронавірусу в Білому домі. Уряд США рекомендує усім використовувати маски у громадських місцях, аби зменшити ризик поширення коронавірусу. Крім того, клініка Майо вимагає від усіх пацієнтів та відвідувачів носити маски.

Разом з Пенсом у лікарні був комісар Управління з контролю за продуктами та ліками США доктор Стівен Хан. Однак він одягнув маску.

Згодом на питання журналіста, чому він не носив маску, Пенс відповів, що маска потрібна лише хворим. Крім того, він та його оточення регулярно перевіряються на наявність коронавірусу.

До слова, візит віцепрезидента в лікарню відбувся у день, коли кількість випадків зараження COVID-19 у США перевищила один мільйон, а кількість смертей – 57 тисяч.

Коронавірус у США: коротко