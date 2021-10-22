Больные лечились дома неделю, а потом вызвали скорую. Медики говорят, что это типичные рассказы многих пациентов.

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Люди лечат простуду, отвергая возможность коронавируса, и даже не думают делать тесты.

Больные оттягивают обращение

Пациентка "ковидного" госпиталя Волынской областной клинической больницы Валентина Самсонюк рассказала, что у нее в течение 3 недель была температура до 39 градусов.

Лечились дома. Оттягивали и думали, что это не коронавирус и пройдет. Стало хуже и надо было ехать,

– пояснила пациентка.

Директор госпиталя Наталья Скальская отметила, что у больных бывает сильный насморк. Из-за него образуется боль и першение в горле.

"Появляется бессонница, чувство страха, тревоги и паническое настроение. Это потому, что это протекает на фоне высокой температуры. Уже с первых дней температура 39 градусов", – пояснила Скальская.

Госпитализируют с 40% поражением легких

Симптомы могут только ухудшаться. Пациентов привозят в больницу уже с 40% поражением легких. К болезни добавляются еще и сердечные болезни. Медикам удается стабилизировать состояние больных.

"Легче становится. Ранее задыхался так, что ставал синим", – рассказал один из пациентов Святослав Прадош.

Течение заболевания классическое. Первые сутки заболевания – гриппоподобное состояние. Если тяжелое течение инфекции, то в конце возникает двусторонняя интерстициальная вирусная пневмония. Часть больных, к сожалению, госпитализируют из-за признаков дыхательной недостаточности. Есть потребность в кислороде. Олег Яковенко Завотделением госпиталя Волынской больницы

Ампутация ног из-за осложнений

Осложнение коронавируса может вызвать тромбоз. К примеру, во львовской больнице всего за неделю 3 пациентам пришлось ампутировать конечности.

Обратите внимание! Медики отмечают, что даже после выписки важно быть на контроле у ​​терапевта. Особого внимания требуют больные диабетом и атеросклерозом, а также пациенты с избыточным весом и длительным курением.

Заведующий хирургическим отделением 8 городской больницы Львова Игорь Стояновский отметил, что если тромб закупорит кровоснабжение головного мозга, то у пациента разовьется инсульт.

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"Если закупорит кровоснабжение сосудов кишечника, может развиться грозное осложнение как ишемический абдоминальный синдром. Тогда шансов спасти пациента практически нет. Человек может выжить, когда затромбируется сосуд конечности и тогда можно сделать ампутацию", – сообщил Стояновский.

Своевременное обращение спасает жизни

Волна коронавируса, которую вызвал штамм Дельта, оказалась еще более мощной и сложной для нашей медсистемы. Госпитализаций становится все больше, а больные нуждаются в кислородной поддержке.

Значительно возросло количество летальных случаев. Поэтому медики призывают вовремя обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать худшего сценария.

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Завотделением "ковидного" госпиталя Людмила Данилкова отметила, что пациенты с тяжелой сопутствующей сердечной патологией тоже выздоравливают и преодолевают коронавирус.

Мы все стараемся. Если еще пациент нам помогает, то наши больные выздоравливают,

– отметила заведующая отделением.