В Нью-Йорке 1 февраля зафиксировали сильный снежный шторм. Из-за непогоды в штате объявили чрезвычайную ситуацию.

Источник: BBC

К вечеру 1 февраля в Нью-Йорке уже выпало почти 43 сантиметра снега. Ожидается, что 2 февраля уровень снега будет почти 51 сантиметр.

Нью-Йорк в снежной ловушке

►Наихудшая ситуация вдоль восточного побережья США. Много снега выпало в соседнем штате Нью-Джерси.

►Все несущественные поездки уже запретили, в том числе и автобусное и железнодорожное сообщение.

►Кроме того, местная власть отменит занятия в школах.

►При необходимости будут проводить эвакуацию жителей домов.

►Из-за непогоды центры вакцинации против коронавируса временно закрыли.

►Все авиарейсы из аэропортов Ла Гуардия и Кеннеди отменили.

По данным The New Your Times, в прибрежных районах Массачусетса за час выпадает больше 6 сантиметров снега.

Снегопад в Нью-Йорке / Фото Getty Images, The New Your Times