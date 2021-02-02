У Нью-Йорку потужний снігопад: закрили аеропорти – фото
У Нью-Йорку 1 лютого зафіксували сильний сніговий шторм. Через негоду у штаті оголосили надзвичайну ситуацію.
Джерело: BBC
До вечора 1 лютого у Нью-Йорку вже випало майже 43 сантиметри снігу. Очікується, що 2 лютого рівень снігу буде на рівні майже 51 сантиметр.
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Нью-Йорк у сніговій пастці
►Найгірша ситуація вздовж східного узбережжя США. Багато снігу випало у сусідньому штаті – Нью-Джерсі.
►Усі несуттєві поїздки вже заборонили, зокрема й автобусне та залізничне сполучення.
►Крім того, місцева влада скасує заняття у школах.
►При потребі будуть проводити евакуацію мешканців будинків.
►Через негоду центри вакцинації проти коронавірусу тимчасово закрили.
►Всі авіарейси з аеропортів Ла-Гуардія та Кеннеді скасували.
За даними The New Your Times, у прибережних районах Массачусетсу за годину випадає понад 6 сантиметрів снігу.
Снігопад у Нью-Йорку / Фото Getty Images, The New Your Times
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