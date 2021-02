У Нью-Йорку 1 лютого зафіксували сильний сніговий шторм. Через негоду у штаті оголосили надзвичайну ситуацію.

Джерело: BBC

До вечора 1 лютого у Нью-Йорку вже випало майже 43 сантиметри снігу. Очікується, що 2 лютого рівень снігу буде на рівні майже 51 сантиметр.

Нью-Йорк у сніговій пастці

►Найгірша ситуація вздовж східного узбережжя США. Багато снігу випало у сусідньому штаті – Нью-Джерсі.

►Усі несуттєві поїздки вже заборонили, зокрема й автобусне та залізничне сполучення.

►Крім того, місцева влада скасує заняття у школах.

►При потребі будуть проводити евакуацію мешканців будинків.

►Через негоду центри вакцинації проти коронавірусу тимчасово закрили.

►Всі авіарейси з аеропортів Ла-Гуардія та Кеннеді скасували.

За даними The New Your Times, у прибережних районах Массачусетсу за годину випадає понад 6 сантиметрів снігу.

Снігопад у Нью-Йорку / Фото Getty Images, The New Your Times