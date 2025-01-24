Его родители живут в соседнем доме. Подробнее о ночной трагедии в поселке сообщает 24 Канал со ссылкой на материал ТСН.

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Что известно о жертве атаки

Взрывы прогремели около трех часов ночи, пожар начался почти мгновенно. Огонь охватил несколько квартир 10-этажного жилого дома, разрушение фасада зафиксировали на 6 – 9 этажах. Около полутора сотен жителей эвакуировали.

Я в этой квартире снимаю жилье: две комнаты я, а две – Сергей, тот, что погиб. В его квартиру прилетело. Он компьютерщик. Он такой хороший. Мы с ним рядом уже, наверное, лет 8 живем. Мне его так жалко,

– говорит Людмила, переселенка из Луганска.

Другая жительница многоэтажки, Лилия, делится, что недавно завершила ремонт в своей квартире. Теперь она вместе с братом Евгением обыскивают помещение в надежде найти хоть какие-то уцелевшие вещи. В квартире они обнаружили железный предмет, вероятно, часть российского "Шахеда".

Напомним, предыдущей ночью, 23 января, россияне также атаковали Киевскую область дронами. Тогда обломки БпЛА повредили частные дома и линию электросетей.