В центре Днепра неизвестный застрелил мужчину. Медведчуковские ютуб-каналы недоступны в Украине. В Пентагоне заявили, что рано оценивать вывод российских войск из-под границ Украины. В Индонезии нашли обломки подводной лодки, которая накануне пропала. Одесская область выходит из красной зоны карантина. Таковы были главные новости 24 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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В Днепре неизвестный застрелил мужчину

Источник: полиция Днепропетровской области

Возле ресторана "Артист" в 14:40 случилась стрельба. Неизвестный мужчина в черной кофте и капюшоне несколько раз выстрелил в водителя автомобиля Toyota Land Cruiser и скрылся с места происшествия. 42-летний пострадавший скончался в карете скорой помощи.

Детали стрельбы

По данным телеграм-канала "Сегодня", в автомобиле находился также сын жертвы. Когда водитель вышел из машины, та продолжила движение, а через 20 метров остановилась, врезавшись в другой транспорт. Предварительно, ребенок не пострадал.

В сети также опубликовали видео инцидента. На нем видно, что нападавший дважды стрелял в мужчину, а затем скрылся в направлении парка.

В полиции открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Смотрите видео стрельбы в Днепре, осторожно 18+:

Нападающий стрелял дважды: видео 18+

Заблокированы ютуб-каналы медведчуковских СМИ

Источник: 24 канал

Ютуб-страницы пророссийских телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" частично заблокированы в Украине. Напомним, ранее из-за санкций СНБО СМИ соратника Тараса Козака – Виктора Медведчука – прекратили вещание.

Поиск по-прежнему находит три канала и открывает отдельные видео. Однако зайти на главную страницу нельзя. На ней пишет, что доступ ограничен на территории Украины.

Этот контент недоступен в домене этой страны из-за жалобы на противозаконный контент от правительства,

– говорится в сообщении.



Ютуб-каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина" заблокировали / Скриншот

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поблагодарил компанию Youtube за то, что она обратила внимание на обращения и заблокировала пропагандистские СМИ. Чиновник назвал это важным шагом для признания миром борьбы с информационным влиянием России.

Пентагон призвал пока не верить в отвод войск России

Источник: Укринформ

США считают, что сейчас заблаговременно оценивать заявления России об отводе войск от границ Украины. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Вашингтон очень тщательно следит за передислокацией.

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Очень рано говорить с какой-либо конкретикой прямо сейчас, в пятницу днем, насколько мы можем это принимать за чистую монету,

– пояснил Кирби.

Подобное заявление сделал и посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин маскирует свои истинные намерения. Отводя армию, Москва оставляет на позициях тяжелую технику.

По словам Мельника, Россия должна возвращать войска под международным мониторингом. Он подчеркнул, что Киеву пока не следует выдыхать с облегчением.

В Индонезии затонула подводная лодка

Источник: AP

В водах у острова Бали обнаружили обломки пропавшей накануне субмарины KRI Nanggala 402. По словам начальника штаба военно-морского флота Индонезии Юдо Маргоно, это означает, что судно могло затонуть и треснуть.

Справка. Nanggala-402 выдерживает давление на глубине до 500 метров. В то же время обломки обнаружили на глубине около 850 метров.

Спасатели нашли несколько обломков судна. В частности часть выпрямителя торпеды и бутылку со смазкой, которую, вероятно, использовали для смазки перископа.

Что известно об исчезновении субмарины

21 апреля судно исчезло, оно выполняло учебное торпедирование в открытом море. Индонезийская власть говорила, что запаса кислорода на субмарине хватит до утра 24 апреля.

На борту Nanggala-402 находилось 53 человека. Вероятно, все они погибли.

После исчезновения судна в нескольких местах обнаружили нефтяные пятна. Предполагали, что экипаж мог слить топливо с надеждой подняться на поверхность.

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Одесса выходит из красной зоны

Источник: телеграмм Олега Немчінова

Ситуация с коронавирусом в Одесской области улучшилась. Из-за этого с 25 апреля область перейдет в желтую зону. Соответствующее решение одобрили на внеочередном заседании Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Теперь в регионе заведения общепита могут принимать посетителей до 24 часов, образовательные учреждения разрешено посещать группам до 20 человек. Также можно проводить спортивные и массовые мероприятия при заполненности залов на 50%.

Ситуация с COVID-19 в Одесской области

23 марта регион попал в красную зону.

24 марта мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что городу нужно больше медиков. Из-за этого в ковидные больницы отправили интернов медицинских университетов.

В течение 24 апреля коронавирусом в Одесской области заразился 841 человек. В то же время 948 сделали прививку.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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