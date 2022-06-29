Об этом 24 каналу сообщил экспредседатель государственной экологической инспекции, экснардеп и тактический медик Егор Фирсов. Он отметил, что ситуация с медикаментами и необходимым больницам неравномерна.

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Необходимы более сложные вещи

По его словам, иногда в каких-то госпиталях склады не вмещают того, что им посылают и передают волонтеры. В то же время в других медучреждениях не хватает необходимого.

Кроме того, люди по-прежнему присылают много не совсем нужных вещей. К примеру, парацетамол, бинты и ваты, в которых нет нужды.

В медицине уже нужны более "сложные" вещи. К примеру, прозрачный хирургический стол и так далее,

– заявил Фирсов.

Критические моменты

Он подчеркнул, что обеспечение медикаментами совершенно разное. То есть тогда, когда некоторые подразделения этого достаточно, у других есть проблемы даже с обезболивающим.

Несмотря на то, что тактические медики могут везти в автобусе несколько десятков раненых – у них обезболивание может быть всего на 2 – 3 человека,

– заметил тактический медик.

Он подчеркнул, что иногда бывают столь критические моменты. Однако, по его мнению, в последние месяцы ситуация с обеспечением медикаментами улучшается. Впрочем, до идеала или каких-либо профессиональных стандартов НАТО, к сожалению, еще далеко. Именно поэтому нам надо этим работать.

Обсуждали другие вопросы

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину мы постоянно говорили об обороне, оружии, взаимоотношениях с другими странами, но не о военной медицине. Этот вопрос был второстепенным", - подчеркнул Фирсов.

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По его словам, именно тактическая медицина спасает жизнь тем людям, которые ранены. Следовательно, необходимо уделить больше внимания военной медицине и системно над ней работать – набираться опыта других стран, стремиться к стандартам НАТО.

Цепь, которую нужно совершенствовать

Каждый боец должен обладать определенными навыками по первичной медицинской помощи, поскольку на поле боя именно они первыми оказывают помощь раненым. Кроме того, у каждого военного должна быть профессиональная аптечка.

В то же время командование должно гарантировать, что раненого бойца быстро довезут в госпиталь, оснащенный всем необходимым. Уже там будут профессиональные врачи, которые сделают операцию.

"То есть здесь огромная цепь, которую постоянно нужно совершенствовать", - подытожил Фирсов.

Фирсов рассказал, как обеспечены врачи на фронте: смотрите видео



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