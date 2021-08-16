Вероятно, говорится об ее отце Владимире Скоробагаче. Он уже много лет является чиновником Харьковского облсовета.

Тоже это заведение В Харькове подожгли кафе депутата от ОПЗЖ: фото



Двери заведения, которое облили в центре Харькова / Фото твитера "Ху***й Харьков"

Испортили не только дверь

Кроме стены и дверей заведения, облили и часть асфальта. Кроме этого на фото видно, что в красной краске и лавочка, которая стоит напротив двери.

Неизвестные совершили акт вандализма с заведением Foodies Talks. Оно расположено на улице Маршала Бажанова, 14. Это недалеко от станции метро "Архитектора Бекетова".



Лавочку облили красной краской / Фото твиттера​ "Ху***й Харьков"

Раньше уже было похожее

Ночью 27 мая двери этого же кафе подожгли. Однако сильного пожара не было, поскольку быстро приехали сотрудники службы охраны и все погасили. Об этом сообщила депутат в своем фейсбуке. Однако впоследствии это сообщение исчезло с ее страницы.

А 5 августа несколько неизвестных в масках ворвались в это же заведение и начали разрисовывать стены краской из баллончика. На стенах написали "вор", а также "оффшор Скоробагача".

Эти люди сказали, что они являются активистами. А свои действия объяснили тем, что Владимир Скоробагач якобы отмывает через это заведение деньги.



Надпись, которую оставили под дверью / Фото твиттера "Ху***й Харьков"