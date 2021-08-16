Вероятно, говорится об ее отце Владимире Скоробагаче. Он уже много лет является чиновником Харьковского облсовета.
Тоже это заведение В Харькове подожгли кафе депутата от ОПЗЖ: фото
Двери заведения, которое облили в центре Харькова / Фото твитера "Ху***й Харьков"
Испортили не только дверь
Кроме стены и дверей заведения, облили и часть асфальта. Кроме этого на фото видно, что в красной краске и лавочка, которая стоит напротив двери.
Неизвестные совершили акт вандализма с заведением Foodies Talks. Оно расположено на улице Маршала Бажанова, 14. Это недалеко от станции метро "Архитектора Бекетова".
Лавочку облили красной краской / Фото твиттера "Ху***й Харьков"
Раньше уже было похожее
Ночью 27 мая двери этого же кафе подожгли. Однако сильного пожара не было, поскольку быстро приехали сотрудники службы охраны и все погасили. Об этом сообщила депутат в своем фейсбуке. Однако впоследствии это сообщение исчезло с ее страницы.
А 5 августа несколько неизвестных в масках ворвались в это же заведение и начали разрисовывать стены краской из баллончика. На стенах написали "вор", а также "оффшор Скоробагача".
Эти люди сказали, что они являются активистами. А свои действия объяснили тем, что Владимир Скоробагач якобы отмывает через это заведение деньги.
Надпись, которую оставили под дверью / Фото твиттера "Ху***й Харьков"