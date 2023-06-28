В сентябре 2023 года девочки, которых убила российская ракета в Краматорске, должны были бы праздновать свой 15 день рождения. Это событие стало страшной трагедией для семьи и друзей девочек.

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Девочки погибли в результате ракетного удара по Краматорску

В управлении образования Краматорского городского совета рассказали, что сестры Аксенченко учились в местной общеобразовательной школе №24. Недавно они закончили свой очередной учебный год.

В этом году они закончили восьмой класс, а 4 сентября должны праздновать свои 15-летия,

– говорится в заявлении управления.



Сестер Аксенченко убила российская ракета в Краматорске / Фото управления образования Краматорского городского совета

Представители управления образования подчеркнули, что они вместе со всеми педагогами города выражают родителям девочек самые искренние соболезнования. Там отметили, что в этот горький миг они разделяют горе семьи девочек и вместе с ними склонили голову в глубокой скорби.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и знакомым погибших девушек в Краматорске.

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