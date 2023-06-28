В сентябре 2023 года девочки, которых убила российская ракета в Краматорске, должны были бы праздновать свой 15 день рождения. Это событие стало страшной трагедией для семьи и друзей девочек.
Смотрите также По горячим следам: поймали корректировщика российского удара по Краматорску
Девочки погибли в результате ракетного удара по Краматорску
В управлении образования Краматорского городского совета рассказали, что сестры Аксенченко учились в местной общеобразовательной школе №24. Недавно они закончили свой очередной учебный год.
В этом году они закончили восьмой класс, а 4 сентября должны праздновать свои 15-летия,
– говорится в заявлении управления.
Сестер Аксенченко убила российская ракета в Краматорске / Фото управления образования Краматорского городского совета
Представители управления образования подчеркнули, что они вместе со всеми педагогами города выражают родителям девочек самые искренние соболезнования. Там отметили, что в этот горький миг они разделяют горе семьи девочек и вместе с ними склонили голову в глубокой скорби.
Ракетный удар по пиццерии в Краматорске: что известно
- Российские оккупанты вечером 27 июня ударили по Краматорскому району двумя ракетами "Искандер". Одна из них попала в пиццерию в центре города, где было многолюдно.
- В результате атаки по пиццерии по состоянию на 12 часов 28 июня погибли 10 человек. Из них трое детей, которым было 14 и 17 лет соответственно.
- Впоследствии СБУ поймала корректировщика ракетного удара по Краматорску. Им оказался "расконсервированный" агент главного управления генштаба вооруженных сил России.
- Этот мужчина жил в Краматорске и работал на газотранспортном предприятии. Он передавал оккупантам перемещение и расположение вооруженных сил, а также локации объектов критической инфраструктуры города и места скоплений людей.