У Людмилы Денисовой сообщили, что все эти данные в дальнейшем передают украинским правоохранителям.

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С начала вооруженной агрессии России против Украины на "горячую линию" уполномоченного по правам человека поступает информация о совершении российскими захватчиками насильственных преступлений, в частности, против половой свободы и половой неприкосновенности личности,

– указали в Офисе омбудсмена.