Один из снарядов попал в центр социально-психологической реабилитации детей. Об этом ужасном случае сообщили в Офисе генерального прокурора.

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К счастью, снаряд не разорвался.

В результате обстрела гражданская инфраструктура населенного пункта получила разрушительные повреждения. Поэтому по этому поводу Генпрокуратура уже приступила к расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны.

"В настоящее время правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры, чтобы задокументировать военные преступления, совершенные представителями вооруженных сил Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Снаряд попал в центр реабилитации детей / Фото Офиса генпрокурора

К счастью, снаряд не разорвался / Фото Офиса генпрокурора

Генпрокуратура начала расследование / Фото Офиса генпрокурора

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