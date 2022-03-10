Один із снарядів влучив у центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Про цей жахливий випадок повідомили в Офісі генерального прокурора.

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На щастя, снаряд не розірвався.

Внаслідок обстрілу цивільна інфраструктура населеного пункту зазнала руйнівних пошкоджень. Тож з цього приводу Генпрокуратура вже розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"Наразі правоохоронці вживають усіх можливих та належних заходів, щоб задокументувати воєнні злочини, вчинені представниками збройних сил Російської Федерації", – зазначили у відомстві.



Снаряд влучив у центр реабілітації дітей / Фото Офісу генпрокурора



На щастя, снаряд не розірвався / Фото Офісу генпрокурора

Генпрокуратура розпочала розслідування / Фото Офісу генпрокурора

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