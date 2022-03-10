Загалом він початку вторгнення Росії в Україні загинули понад 70 дітей. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Ще понад 100 дітей отримали поранення. Такі дані станом на 11 годину 10 березня 2022 року.

За військове вторгнення Росії до України, безчинства російських бойовиків, порушення всіх Женевських конвенцій Україна платить непомірну ціну – життя своїх дітей, майбутнє нашого народу,

– написала Денісова.

Вона вкотре наполягла та закликала країни НАТО допомогти припинити російський тероризм та закрити небо над Україною.

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