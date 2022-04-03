По информации ZN.UA, документалиста убили при его попытке уехать из города. Кведаравичюс погиб в возрасте 45 лет.

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Оккупанты убили литовского режиссера

Мантас Кведаравичюс был убит 2 апреля. О его смерти сообщил режиссер Виталий Манский.

Наш друг, участник "Артдокфеста", литовский документалист Мантас Кведаравичюс сегодня был убит в Мариуполе с камерой в руках на этой дерьмовой войне зла против всего мира. Я нашел несколько фото, где мы вместе с Мантасом на Артдокфесте в Риге в 2016 году обсуждаем место документалиста на войне. Мантас все больше молчал и думал,

– отметил Манский.

В 2016 году Кведаравичюс снял фильм Mariupolis. Его называют "человеческой историей на фоне исторических потрясений". Мировая премьера фильма прошла на Берлинском международном кинофестивале 14 февраля 2016 года. Он повествует о жизни в Мариуполе в условиях кризиса.

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