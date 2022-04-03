За інформацією ZN.UA, документаліста вбили під час його спроби виїхати з міста. Кведаравічюс загинув у віці 45 років.

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Окупанти вбили литовського режисера

Мантаса Кведаравічюса вбили 2 квітня. Про його смерть повідомив режисер Віталій Манський.

Наш друг, учасник "Артдокфест", литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі з камерою в руках на цій лайнячій війні зла проти всього світу. Я знайшов кілька фото, де ми разом із Мантасом на "Артдокфесті" у Ризі у 2016 році обговорюємо місце документаліста на війні. Мантас усе більше мовчав і думав,

– зазначив Манський.

У 2016 році Кведаравічюс зняв стрічку Mariupolis. Її називають "людською історією на тлі історичних потрясінь". Світова прем'єра фільму відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі 14 лютого 2016 року. Він розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.

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