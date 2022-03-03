Лечение онкологической патологии продолжат в Киевской клинической больнице №2. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Обратите внимание Сейчас ваша работа – одна из ключевых линий нашей обороны, – Зеленский о врачах

Киевская клиническая больница №2

Заметим, что в медучреждение можно обратиться, не принимая во внимание то, где именно человеку назначили лечение и где он проходил предыдущие курсы химии.

Киевская клиническая больница №2 находится в Днепровском район по адресу улица Краковская, 13. Чтобы записаться на процедуру химиотерапии, необходимо позвонить на номер – 067 303 32 80.

Отметим! Круглосуточная горячая линия больницы: 044 292 11 63.

Киевский городской онкологический центр\

Также оказывать помощь готов Киевский онкоцентр, который имеет круглосуточный телефон для обращений: 067 703 60 70.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Полный текст публикации:

Онкобольные киевляне могут проходить плановые процедуры химиотерапии в двух медучреждениях. Киевская клиническая больница №2 продолжает лечение онкологической патологии.

Неважно, где именно человеку назначили лечение, и где он проходил предыдущие курсы химии. Адрес: Днепровский район, улица Краковская, 13. Телефон для записи на процедуру химиотерапии: 067 303 32 80. Круглосуточная горячая линия больницы: 044 292 11 63.

Киевский городской онкологический центр также готов для оказания профессиональной специализированной помощи киевлянам, которые в ней нуждаются. Круглосуточный телефон для обращений онкобольных: 067 703 60 70.