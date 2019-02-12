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      Ошуканих іноземців відрахували: деталі корупційного скандалу в Донецькому медвиші

      ЦРУ. За кадром 724 Читати новину українською

      Корупційними скандалами у вітчизняних медичних університетах нікого не здивуєш. Добряче відзначились вже Національний університет імені Богомольця та Одеський Медін. На черзі – донецький медвиш, з якого нещодавно відрахували майже 300 студентів-іноземців. Донецький він лише за назвою, бо це – навчальний заклад-переселенець.

      Після захоплення Сходу сепаратистами основний склад Донецького вишу переїхав на мирну територію, де його розподілили на три філії – у Маріуполі, у Краматорську та в Кропивницькому.

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      Статусу "національного" виш не втрачав, а це – почесна відзнака для навчального закладу, тож марку треба тримати. Звісно, були проблеми із посібниками, матеріальною базою та приміщеннями. Але як-не-як виш тримався.

      Аби залучати якнайбільше студентів університет вирішив зробити ставку на іноземців, тож шукати потенційних клієнтів почали за допомогою посередників, таких собі фірм-контрактерів.

      Найбільшим постачальником студентів для Донецького медуніверситету виявилася така собі харківська фірма "Українські освітні технології".

      Вона проводила переговори зі студентами, агітувала приїжджати на навчання, брала з них гроші з обіцянкою перерахувати в університет. Тобто надавала пакетні послуги, такий собі all-inclusive.

      Студент платить фірмі гроші, вона організовує його приїзд в Україну та врегульовує усі стосунки із навчальним закладом. Практика звичайна для десятків українських навчальних закладів, але саме в донецькому Медіні стався масштабний прокол. 

      Коли і як розгорівся скандал

      Ще восени іноземні студенти, що навчалися в кропивницькій філії ДНМУ вийшли на мітинг, бо у ректораті їм почали погрожувати відрахуванням за несплачене навчання. Студенти ж стверджували, що все оплатили.

      Студенти ДНМУ
      Студенти ДНМУ вийшли на мітинг

      То куди поділися їхні гроші й що їм робити? Адже відрахування для студента-іноземця означає негайний виїзд із країни. Часу з'ясовувати, де гроші, та навіть звертатися до правоохоронців, у таких студентів нема.

      Так от, на поверхню почали спливати вражаючі подробиці. У виші не дорахувалися 30 мільйонів гривень оплати за навчання іноземців. Ці гроші мала перехувати фірма-контрактер.

      Керівництво вишу ще у листопаді вийшло на прес-конференцію та заявило, що партнери їх підвели й гроші на рахунок університету не перерахували, а саме керівництво вишу викрило змову своїх робітників та підприємців.

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      І от з цього моменту почали розгортатися ще цікавіші події. За ректора Петра Кондратенка взялася Служба безпеки Україна та провела обшуки в університеті, а згодом у мережу виклали засекречене судове рішення, яке відкрило усім очі на те, що ж відбувалося за лаштунками.

      Петро Кондратенко
      Ректор ДНМУ Петро Кондратенко

      Чому фірма-контрактер заявила в СБУ

      Представники "Українських освітніх технологій" заявили до СБУ, що й раніше ректор Кондратенко щомісячно вимагав від них хабар по 10 тисяч доларів, а вони змушені були його сплачувати.

      Потім він забажав дві машини преміум-класу, й на це контрактери також погодились. Останньою каплею, за словами опонентів Кондратенка, стала вимога сплатити йому на початку року хабар у 300 тисяч доларів. 

      Отже, хто каже правду, а хто бреше в цій історії, дотепер невідомо. Але очевидно, що "рильце у пушку" в обох сторін. От тільки заручниками корупційних взаємовідносин виявилися студенти. 

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      СБУ вже висунула ректору Кондратенку та директору фірми-контрактера підозри. Машини, якими нібито сплачувалися хабарі знайдені та на штрафмайданчику. Слідство далі триває, але головне – гроші студентів, які вони сплачували, так і не знайшлися.

      Що це все означає для студентів

      Нашим журналістам вони показували чеки про оплату, але в ректораті їх не приймають. А цифри там немалі: від чотирьох до дев'яти тисяч доларів, хоча насправді рік навчання не перевищує й трьох з половиною.

      Від листопада, коли розгорівся скандал, майже 300 студентів-іноземців знаходились у підвішеному стані. Їх не відраховували й продовжували навчати. І от принагідно, що як тільки ректору висунула підозру СБУ, того ж дня, 7 лютого, ДНМУ оприлюднив наказ про відрахування студентів.

      Що це означає для них: скасування посвідок на тимчасове проживання та негайне видворення із країни. Тримати їх тут і чекати кінця розслідування, поки будуть шукати їхні гроші, ніхто не збирається.

      Студенти ДНМУ
      Майже 300 іноземних студентів у ДНМУ ошукали

      Й не факт, що знайдуть. То що маємо: відверте "кидалово" 300 студентів-іноземців. Вишем, який має статус Національного. І ніхто не може їм допомогти. 

      Зрозуміло, що у такій патовій ситуації мав би втрутитися МОЗ, адже хіба винні студенти у тому, що хтось із кимось не поділив їхні гроші. Але ж Уляну Супрун відсторонили, і МОЗ зараз скоріш за все не до цього. 

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      Прикро, що вже третій медвиш країни псує свою репутацію корупцією. Граблі попередників нікого нічому не вчать. 

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      Автор: Татьяна Мартынюк
      Теги: Новости Украины Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Образование Видеоблоги Расследования Коррупция Студенты Новости Кропивницкого Новости Краматорска ЦРУ. За кадром Новости Мариуполя
      Источник: 24 канал
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