Это подчеркнул Владимир Зеленский. Соответствующий месседж президента появился в его телеграм-канале. Кроме призыва он опубликовал фото с сегодняшними героями – военными, коммунальщиками, пожарными и волонтерами.

Зеленский призвал каждый день работать для приближения победы

Президент убежден: чем больше сил мы направим на преодоление врага, тем быстрее будет наша победа.

Освободить нашу землю и прийти к победе – это наша национальная цель, и мы должны работать на ее реализацию ежедневно. Не только государство, но и каждый гражданин, каждая гражданка – на том уровне, на котором это возможно,

– подчеркнул президент Украины.



Ранее, на 103-й день полномасштабной войны, Зеленский призвал продолжать информационную борьбу, ведь чем больше в мире будут говорить об Украине, тем быстрее удастся победить российских оккупантов.

Зеленский о 4 месяцах противостояния

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошло уже 4 месяца. Именно столько времени украинцы противостоят российским оккупантам. В этот день Зеленский обратился к украинцам с особыми словами. Президент подчеркнул, что за время противостояния мы стали страной в берцах, танках, самолетах и кораблях. Сегодня Украина – страна в окопах и бомбоубежищах. Это все, по его словам, изменило наш уклад, но не мировоззрение. Так же не изменилась наша цель.

Зеленский выступил на фестивале Glastonbury

Накануне Владимир Зеленский выступил перед участниками музыкального фестиваля Glastonbury, ежегодно проходящего в Великобритании. Он отметил, что украинцы тоже хотели бы наслаждаться летом, однако эту возможность украла Россия.

Зеленский убежден, что Гластонбери – это место с самой большой концентрацией свободы. Поэтому он попросил разделить это чувство со всеми, чья свобода сейчас под угрозой, то есть с теми, кто страдает от российских атак.

