Парень зарезал свою маму и сестру, а тела выбросил в колодец

На прошлой неделе город Кицмань, что на Буковине, всколыхнула страшная новость. В колодце во дворе обнаружили тела 40-летней женщины и ее 8-летней дочери. Под подозрение сразу попал сын погибшей, который загадочно исчез.

Искал парня весь личный состав полиции, а также волонтеры. Как сообщили в пресс-службе ведомства, уже вскоре стало понятно, что 20-летний сын и старший брат погибших уехал в другой город.

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В ночь на 5 октября убийцу нашли на столичном железнодорожном вокзале. При себе он имел нож, которым и заколол своих родных. Что касается мотива его преступления, то парень отметил, что часто конфликтовал с матерью, поэтому не выдержал ссор. А сестра просто была свидетелем убийства, которую также пришлось зарезать.

Как пояснил в ходе следственного эксперимента убийца, он решил выбросить тела в колодец, чтобы их не нашли и чтобы они не воняли.

Фрагменты следственного эксперимента смотрите в видео полиции Черновицкой области

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