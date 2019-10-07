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      Хлопець зарізав свою маму і сестру, а тіла викинув у криницю

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      Хлопця знайшли на вокзалі у Києві
      Хлопця знайшли на вокзалі у Києві / cv.npu.gov.ua

      Минулого тижня місто Кіцмань, що на Буковині, сколихнула страшна новина. У криниці на подвір'ї виявили тіла 40-річної жінки і її 8-річної доньки. Під підозру одразу підпав син загиблої, який загадково зник.

      Шукав хлопця увесь особовий склад поліції, а також волонтери. Як повідомили у пресслужбі відомства, уже невдовзі стало зрозуміло, що 20-річний син і старший брат загиблих виїхав у інше місто.

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      У ніч проти 5-го жовтня вбивцю знайшли на столичному залізничному вокзалі. При собі він мав ніж, яким і заколов своїх рідних. Щодо мотиву свого злочину, хлопець зазначив, що часто конфліктував із матір’ю, тому не витримав сварок. А сестра просто була свідком вбивства, яку також довелося зарізати.

      Як пояснив під час слідчого експерименту вбивця, він вирішив викинути тіла у криницю, щоб їх не знайшли і щоб вони не смерділи.

      Фрагменти слідчого експерименту дивіться у відео поліції Чернівецької області

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      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні Вбивство Новини Чернівців
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