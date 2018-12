Парламентские приключения "боевых радикалов", или как "Снековый король" с президентом "воевал"

В отечественных депутатских кругах стало признаком "хорошего тона" набить морду оппоненту где-то на телевизионном шоу, съемочной площадке, в кулуарах или даже в самом сессионном зале Верховной Рады.

Как передает Антикор, боксерские поединки "Парасюк vs Вилкул", "Соболев vs Ивченко" или "Мельничук vs Лещенко" давно стали хитами просмотров на Youtube. Часто подобные "поединки" заранее режиссируются и прописываются в программных сценариях. Другая депутатская "фишка" – это похвастаться перед избирателями своей отличной физической формой на страницах Facebook или Instagram. Желательно – вместе с боксерской грушей или тяжелоатлетической штангой. Чтобы подтвердить свою готовность к кулачной драке любого политического момента. И этот момент непременно наступает.

Главным "бойцом" на парламентском Олимпе, в Украине до сих пор считался радикал Олег Ляшко. В парламенте предыдущего созыва он "вступил в неравный бой" с коммунистом Мартынюком, отстаивая выплату зарплаты на Прилукском маслозаводе. В парламенте этого созыва – с разным успехом "дрался" с экс-регионалом Юрием Бойко (обвинив его в регулярных поездках в Москву), и с Александром Шевченко (слишком настойчиво "отправляя" его на оккупированный Донбасс).

Однако во время принятия Закона о введении военного положения в Украине оказалось, что от чрезмерной агрессии радикалов не может быть застрахован и Президент Украины. Сначала представители фракции Радикальной партии длительное время блокировали трибуну ВР, а затем, уже во время выступления Петра Порошенко, (который вынужден был из-за блокировки приезжать в парламент дважды), боевое крыло ляшковцев во главе с известным "Instagram-боксером" Сергеем Рыбалкой, ушло в непосредственное физическое наступление на гаранта.

Главный спонсор радикалов, известный по серии журналистских расследований и уголовных дел СБУ, как ведущий производитель и поставщик сухариков и орешков на оккупированный Донбасс и в аннексированный Крым, решил не ждать введения военного положения и завершения расследований фактов своей торговли в условиях войны, а набросился с кулаками прямо на президента. Впрочем, поскольку на пути "боевого радикала" к трибуне оказался чемпион мира по бодибилдингу Игорь Побер, победитель поединка с Сергеем Лещенко двухлетней давности Иван Мельничук и председатель фракции БПП Артур Герасимов, то Рыблке удалось добраться лишь до Сергея Березенка, который также защищал президента от неадекватного поведения боевиков-радикалов. Завязалась короткая потасовка, в результате которой нападающий "проиграл по очкам".

Отступая "с боем", Сергей Рыбалка своей головой сломал телевизионный суфлер, с которого Петр Порошенко зачитывал текст нового указа о введении военного положения сроком на 1 месяц в 10 областях страны. Суфлер был сломан, но его ремонт возместят с денег налогоплательщиков. Сам народный избранник, к его депутатскому счастью, не пострадал.

В результате инициативу президента поддержали 276 нардепов. В том числе – и сам Рыбалка и Олег Ляшко, который буквально двумя часами ранее с трибуны заявил, что "у Порошенко было такое довольное лицо, как будто он вагон конфет "Рошен" продал, а не ввел военное положение". О собственных вагонах снеков и орешков "Козацька розвага" в ОРДЛО и в оккупированный Крым Сергей Рыбалка, который стоял в этот момент за спиной "лидера", справедливо промолчал. Конечно – "с довольным лицом".

В общем похоже на то, что на Олимпе Радикальной партии восходит новая политическая "звезда", которая очень удачно чувствует себя за спиной партийного вожака, находясь в состоянии абсолютной вседозволенности и безнаказанности. В начале собственной бизнес-полит-истории Сергей Рыбалка очень удачно "разобрался" и поставил не место своего бывшего тестя Геннадия Буткевича, устроив серию силовых и информационных атак на сеть магазинов АТБ. Затем – существенно увеличил производство своих снеков – орешков и сухариков, организовав их бесперебойное производство и поставки через белорусские и российские фирмы на оккупированный Донбасс и в Крым.

Теперь – на заработанные с подобной торговли деньги Рыбалка стал главным и "самым решающим" спонсором небольшой, но весьма "боевой" фракции в парламенте во главе с Олегом Ляшко, который все чаще в критических ситуациях прислушивается именно к мнению своего "кошелька", поддерживая его даже тогда, когда этот "кошелек" без забрала бросается с кулаками на президента Порошенко и его окружение просто в стенах ВР. При поддержке экс-чемпиона мира по бодибилдингу Побера Березенко и Герасимову пока удается погасить чрезмерный "боевой дух" Рыбалки. Но что будет ближе к президентским выборам 2019 года, когда аппетиты "снекового короля" Украины в эйфории вседозволенности могут вырасти с геометрической прогрессией. Или его тогда будет останавливать лично президент?

Автор: Олег Мищенко