Парламентські пригоди "бойових радикалів", або як "Снековий король" з президентом "воював"

У вітчизняних депутатських колах стало ознакою "хорошого тону" натовкти пику опоненту десь на телевізійному шоу, знімальному майданчику, в кулуарах чи навіть у самій сесійній залі Верховної Ради.

Як передає Антикор, боксерські поєдинки "Парасюк vs Вілкул", "Соболєв vs Івченко" чи "Мельничук vs Лещенко" давно стали хітами переглядів на Youtube. Часто подібні "двобої" наперед режисуються та прописуються у програмних сценаріях. Інша депутатська "фішка" – це похизуватися перед виборцями своєю вправною фізичною формою на сторінках Facebook чи Instagram. Бажано – разом з боксерською грушою чи важкоатлетичною штангою. Аби підтвердити свою готовність до кулачної бійки будь-якого політичного моменту. І цей момент неодмінно настає.

Головним "бійцем" на парламентському Олімпі в Україні досі вважався радикал Олег Ляшко. У парламенті попереднього скликання він "вступив у нерівний бій" з комуністом Мартинюком, відстоюючи виплату зарплати на Прилуцькому маслозаводі. У парламенті цього скликання – з різним успіхом "бився" з екс-регіоналом Юрієм Бойком (звинувативши його у регулярних поїздках до Москви), та з Олександром Шевченком (занадто наполегливо "відправляючи" його на окупований Донбас).

Однак під час ухвалення Закону про запровадження воєнного стану в Україні виявилося, що від надмірної агресії радикалів не може бути застрахований і Президент України. Спочатку представники фракції Радикальної партії тривалий час блокували трибуну ВР, а потім, вже під час виступу Петра Порошенка, (який змушений був через блокування приїздити до парламенту двічі), бойове крило ляшківців на чолі з відомим "Instagram-боксером" Сергієм Рибалкою, пішло в безпосередній фізичний наступ на гаранта.

Головний спонсор радикалів, відомий з серії журналістських розслідувань та кримінальних справ СБУ як провідний виробник і постачальник сухариків та горішків на окупований Донбас та в анексований Крим, вирішив не чекати запровадження воєнного стану та завершення розслідувань фактів своєї торгівлі в умовах війни, а накинувся з кулаками прямо на президента. Втім, оскільки на шляху "бойового радикала" до трибуни опинився чемпіон світу з бодібілдінгу Ігор Побер, переможець двобою з Сергієм Лещенком дворічної давнини Іван Мельничук та голова фракції БПП Артур Герасимов, то Рибалці вдалося дістатися лише до Сергія Березенка, який також захищав президента від неадекватної поведінки бойовиків-радикалів. Зав’язалася коротка сутичка, в результаті якої нападник "програв за очками".

Відступаючи "з боєм", Сергій Рибалка своєю головою зламав телевізійний суфлер, з якого Петро Порошенко зачитував текст нового указу про запровадження воєнного стану терміном на 1 місяць в 10 областях країни. Суфлер було зламано, але його ремонт відшкодують з грошей платників податків. Сам народний обранець, на його депутатське щастя, не постраждав.

У результаті ініціативу президента підтримали 276 нардепів. В тому числі – і сам Рибалка та Олег Ляшко, який буквально двома годинами раніше з трибуни заявив, що "у Порошенка було таке задоволене обличчя, наче він вагон цукерок "Рошен" продав, а не ввів воєнний стан". Про власні вагони снеків та горішків "Козацька розвага" до ОРДЛО та в окупований Крим Сергій Рибалка, що стояв у цей момент за спиною "лідера", слушно промовчав. Звісно – "з задоволеним обличчям".

Загалом скидається на те, що на Олімпі Радикальної партії сходить нова політична "зірка", яка дуже вдало почувається за спиною партійного ватажка, перебуваючи у стані абсолютної вседозволеності та безкарності. На початку власної бізнес-політ-історії Сергій Рибалка дуже вдало "розібрався" та поставив не місце свого колишнього тестя Геннадія Буткевича, влаштувавши серію силових та інформаційних атак на мережу магазинів АТБ. Потім – суттєво збільшив виробництво своїх снеків – горішків та сухариків, організувавши їхнє безперебійне виробництво та постачання через білоруські та російські фірми на окупований Донбас та в Крим.

Тепер – на зароблені від подібної торгівлі гроші Рибалка став головним і "найвирішальнішим" спонсором невеличкої, але вельми "бойової" фракції в парламенті на чолі з Олегом Ляшком, який дедалі частіше у критичних ситуаціях прислуховується саме до думки свого "гаманця", підтримуючи його навіть тоді, коли цей "гаманець" без забрала кидається з кулаками на президента Порошенка та його оточення просто у стінах ВР. За підтримки екс-чемпіона світу з бодібілдінгу Побера Березенку та Герасимову поки вдається погасити надмірний "бойовий дух" Рибалки. Але що буде ближче до президентських виборів 2019 року, коли апетити "снекового короля" України в ейфорії вседозволеності можуть зрости з геометричною прогресією. Чи його тоді зупинятиме особисто президент?

Автор: Олег Міщенко