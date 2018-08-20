Перестрелка в Харькове: в полиции описали личность нападавшего

Харьковские правоохранители просят помощи в установлении личности мужчины, который ночью 20 августа по неизвестным причинам открыл огонь по зданию мэрии ранил охранника и застрелил патрульного.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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Как сообщал 24 канал, неизвестный вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. По прибытии на место происшествия правоохранителей, мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. Позже, несмотря на усилия медиков, полицейский умер. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Во время стрельбы, правоохранители применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

Сейчас полицейские устанавливают личность нападавшего. На вид ему примерно 40-45 лет, рост – 165-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные, человек имеет лобные залысины. Был одет в синюю джинсовую куртку, футболку синего цвета, черные брюки в стиле "милитари", черные спортивные замшевые кроссовки, серую кепку,

– сообщили в полиции.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно о личности убитого, обратиться к ним по телефонам +38 (050) 52-20-232, (057) 705-90-77 или любым другим удобным способом.

Напомним, по факту стрельбы в Харькове в полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.