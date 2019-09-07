Голобородько VS Зеленский: Чи відбудуться позитивні зміни в Україні завдяки новим реформам

Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Перша нарада очільників держави під головуванням президента, перше засідання нового Уряду, перший справжній робочий тиждень Верховної Ради з купою змін до Конституції і із сотнею законопроєктів і таємне засідання фракції "Слуга народу". Перший тиждень осені показав, наша країна несеться шаленими темпами і мало хто розуміє куди.

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Розпочалось все з того, що Зеленський зібрав у себе в офісі усіх новообраних і новопризначених. Було сказано багато правильних слів, про необхідність реформ, про зміни, яких давно чекає народ, про натхнення з яким нові чиновники і посадовці приступають до роботи. А далі те чого чекали усі українці – президент почав ставити завдання, визначати строки та відповідальних.



Зеленський роздавав завдання

Саме цього і чекав народ від нового президента. І, напевно, Глава держави так і повинен себе вести. Парламент – це орган де приймаються основні рішення. Коли президент ставить завдання парламенту, це свідчить про те, що рішення приймаються не в парламенті. Депутати своїм голосуванням їх просто легалізують.

Без паніки, серйозно, Рада ніколи не була місцем де точилась справжня дискусія. Рішення приймались де завгодно: на засіданнях так би мовити "стратегічної сімки Порошенка", на полюванні у Януковича, чи, як тоді казали, у "домашньому кабінеті Ющенка".

Зараз ми, можна сказати, побачили справжній прогрес. Тепер ми знаємо, про те, яке рішення прийнято ще до того, як його винесли в Раду. І можемо його аналізувати, шкода тільки, що ніхто не має можливості на нього впливати. Вже наступного дня після наради у президента ми побачили, як це працює.

І якщо до скасування недоторканості депутатів питань не має. То з іншими змінами до Конституції все не так однозначно. Не дивлячись на те, що свої зауваження депутати озвучували ще під час розгляду пропозицій у комітетах на них не зважали.

Усі запропоновані проєкти по змінам до конституції були прийняті. Тішить лиш одне, процедура змін до конституції складна, спочатку їх має розглянути Конституційний суд, потім ще раз підтримати парламент. А у фіналі за них мають проголосувати 300 депутатів у Раді. Стільки голосів у "Слуги народу" не має. Тож очевидно прийдеться домовлятись і говорити.

Нові законопроєкти

Загалом за перший тиждень роботи нової ради було зареєстровано близько 500 законопроєктів. У команді президента завжди казали, що вони прийдуть в Раду з великою кількістю законів. З цим усе ясно. Подані закони будуть голосувати і приймати. А що не ясно, що будуть робити в Раді інші фракції.

Юлія Тимошенко дістала з закрамів партії понад 30 законопроєктів. І вона чудово знає, що їх ніхто не буде голосувати. Тож і обіцяти можна все, що завгодно: збільшити пенсії, підвищити соціальні гарантії, збільшити зарплати. Чекайте тепер Леді Ю на усіх екранах країни розповіді про те, як вона у глибокій опозиції бореться за добробут Українців.



Юлія Тимошенко

Або ось ще один цікавий приклад. Ще 15 років тому Наталія Королевська намагалась стати клоном Юлії Володимирівни. І знаєте за рівнем популізму у неї майже вийшло. 15 законопроєктів серед яких наприклад: зняття мораторію на продаж землі, але тільки після референдуму.

Серед усього їх законодавчого шлаку є багато всього. Починаючи від турботи про рогату худобу і закінчуючи якимись додатковими пільгами для додаткових пільговиків. Проте жоден з цих безглуздих документів, як би про нього не розповідали вам, не має жодного шансу в парламенті, який тепер належить "Слугам народу", а значить є просто популізмом.



Наталія Королевська

А от на чому справді варто зосередити увагу – це якраз на законопроєктах президентської фракції, самого президента та Уряду. Їх дуже багато.

Законопроєкти дуже різні і торкаються різних сфер життя: запровадження спільного державно-приватного управління народним майном, турбота про іноземних інвесторів, ремонт доріг, створення фінансового бюро розслідувань, яке буде контролювати кожну копійку у країні, державне фінансування кіно, контроль за соціальними виплатами, зміни у податкову систему. І без детального аналізу важко сказати, що там у середині.

Реформа прокуратури

До прикладу візьмемо реформу прокуратури. Фактично усі структурні підрозділи перейменують: генеральну прокуратуру – в офіс генерального прокурора, регіональну – в обласну, місцеві – в окружні.



ГПУ

Зміна вивіски, скажете ви? Так, зміна вивіски. Але план набагато хитріший, коли на державному органі міняється вивіска усіх співробітників, треба перевести зі старого органу в новий. Тобто звільнити і найняти на роботу по новому.

А процедура у новому законі прописана таким чином, що звільнити і не прийняти можна буквально усіх, крім Генпрокурора, його заступників і прокурорів САП.

Так, повне очищення прокуратури – звучить прекрасно. І цей закон буде прийнятий. Буквально за кілька днів він почне працювати. Але є кілька нюансів: для того щоб прокурор залишився на роботі йому треба пройти атестацію, яку проводить спеціальна комісія. А у законі не прописаний принцип формування цієї комісії. І результати атестації не будуть публікуватись. Саме цей прорахунок, який я думаю не зі злої волі зроблений, може дати можливість старим корумпованим прокурорам залишитись на своїх посадах.

Судова реформа

Або візьмемо законопроєкт про судову реформу, там теж ніби все добре. Усе окрім того, що вищу раду правосуддя не планують перезапустити. Там залишаться все ті самі люди, що були призначені за Порошенка. Чому це важливо?



Петро Порошенко

Тому що саме вища рада правосуддя може звільняти зашкварених судів. Стара ВРП цього не робила усі попередні роки. Чому вона повинна почати це робити зараз?

Не те щоб усе не так, жодна з цих проблем не є аж надто критичною чи непоправною. Якщо президент і його оточення зможуть почути аргументи конструктивної опозиції. Ці проблеми можна вирішити. Так часу справді мало, на відміну від обсягу роботи. І напевно краще за усіх це знає новий прем'єр-міністр. Ледь не на кожне друге завдання президент назначив

І уряд почав працювати. Чимало рішень вони вже прийняли, які треба теж окремо аналізувати. Але я б хотів звернути увагу на те, що відтепер засідання Кабміну більше не будуть відкритими.

Не те, щоб вони раніше були такими. Так, була певна відкрита частина, але усі прекрасно знали, що це просто майданчик для самопіару прем'єра. Єдиний плюс від тої так званої відкритості полягав у тому, що щотижня журналісти мали можливість зловити майже усіх міністрів і поставити питання по важливим темам. Тепер такої можливості немає.

Раніше ми могли задати питання усім міністрам, хоча вони не особливо хотіли говорити, а зараз прем'єр хоче говорити, але ми не знаємо про що його питати. Ось такий парадокс виходить. Хоча думаю, що з часом ця ситуація теж нормалізується.

А ще цього тижня нарешті сталося те чого ми усі чекали довгі роки. Саме цей суд завершує створення антикорупційної інфраструктури. НАБУ, САП і НАЗК тепер зможуть показати наскільки ефективними була їх робота за попередні роки.

Нагадаю, що генпрокурор обіцяв, що до кінця цього року можна очікувати декілька десятків вироків. Паралельних процесів, як бачите, відбувається чимало. І для того, щоб усе це контролювати і координувати необхідно проводити загальні збори, такі собі планерки. В усіх організаціях таке відбувається, ось і нова влада вирішила не відстати від сучасних корпоративних традицій.



Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка

Звісно, що збори фракції відбувались за закритими дверима і ніхто крім присутніх там не знає про що говорили. Хоча думаю далеко не усі присутні зрозуміли в чому суть.

На засіданні був присутній сам Президент, прем'єр, генеральний прокурор і усі депутати "Слуги народу". Із того, що вдалось дізнатись, на засіданні підводили підсумки тижня і та ставили завдання на наступний. Кажуть, що Зеленський усіх там хвалив.

Якщо підвести підсумок, вимальовується така картина: новий кабмін, нова рада, новий генпрокурор, під контролем президента Зеленського запустили чимало процесів. І усе це може цілком реально призвести до позитивних змін у країні. Натиск і темп роботи справді вражає. У владних коридорах чудово розуміють і не на камеру це підтверджують: часу в них небагато – пів року-рік.

За цей час стара корупційна система оговтається і почне чинити більш організований опір. Саме це розуміння і є однією з причин такого поспіху. Та разом з тим саме цей поспіх і є однією з причин помилок, які закрадаються у важливі закони і рішення.

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І тут не відомо, що гірше втратити можливість чи наробити нових помилок. Відповідь дасть тільки час. Другий тиждень роботи Ради буде набагато цікавіший. "Слуги народу" приймуть купу законів, які внесуть багато змін у наше життя.