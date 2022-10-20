Инцидент произошел еще в субботу, 15 октября, однако в полиции обнародовали детали только сейчас. Обидчиком ребенка оказался переселенец из Киевщины.

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Мужчина жестоко избил парня посреди белого дня

Сообщается, что муж с женой и тремя детьми гуляли по Почаеву, когда одного из его детей сбил велосипедист.

12-летний парень ехал на велосипеде и задел 11-летнего сына мужчины. Отец пострадавшего подбежал к велосипедисту и нанес ему несколько ударов руками и ногами по голове.

Жуткий инцидент попал на камеры наблюдения. От полученных ударов ногами и кулаками мальчик не сразу смог прийти в себя. Также в ситуацию вмешалась проходившая мимо женщина с ребенком.

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В полиции рассказали, что мужчина признался в содеянном. Правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 125 УК. Так, мужчине, избившему ребенка, грозят исправительные работы на срок до одного года.

Пострадавший парень проходит судебно-медицинскую экспертизу.

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