Гражданин Германии и Ирана, Джамшид Шармахд, был казнен в Иране из-за "распространения коррупции", связанной с терактом 2008 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Что известно о выдвинутых обвинениях

Правозащитная организация Amnesty International утверждает, что его "признание" было получено под принуждением.

Иранские СМИ подтвердили, что казнь состоялась в понедельник. Шармахда приговорили к смертной казни еще в феврале 2023 года за участие в теракте в мечети в Ширазе, где погибло 14 человек.

По словам немецкого телеканала, обвинения формулировались достаточно расплывчато, используя термин "распространение коррупции", который иранский режим использует для преступлений различного типа.

Обратите внимание! Тегеран обвинил Шармахда в связях с "офицерами ФБР и ЦРУ", а также попытках контактировать с агентами Моссада. Иранские власти назвали его "лидером террористической группы Тондар", которая действует из Америки и стремится восстановить монархию в Иране.

До похищения иранско-немецкого гражданина, которое, как считается, произошло в Дубае, он проживал в Калифорнии. Страны ЕС и, в частности Германия, неоднократно призывали отменить смертную казнь.

Amnesty International охарактеризовала судебный процесс несправедливым.

Его назначенный правительством адвокат сказал своей семье 2 июля 2022 года, что "нет смысла" ему возражать против того, чтобы Революционный суд признал его принудительные "признания" как доказательство. До этого, 9 мая 2021 года, назначенный правительством адвокат сказал, что без выплаты семье в размере 250 000 долларов США он не будет защищать Джамшида Шармахда в суде и только "будет сидеть там",

– отметила организация.