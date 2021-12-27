Проаналізуємо вигоду від СЕС з урахуванням актуального державного регулювання та цін на обладнання.

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Вигода СЕС для власного споживання

Якщо станція встановлюється під власне споживання, тобто без можливості віддавати надлишки в мережу за зеленим тарифом, вигода криється у співвідношенні двох сум:

Тариф на електроенергію. Вартість обладнання та інсталяції СЕС (наразі становить приблизно 700 доларів за 1 кВт).

Станція для власних потреб – це тренд, який виник протягом останнього року через стабільне збільшення тарифів на електроенергію. Зважаючи на всесвітню енергетичну кризу, можна прогнозувати, що тарифи будуть збільшуватись і надалі.

Ціна на газ протягом останніх кількох місяців регулярно б'є історичні рекорди і станом на 16 грудня вже перевищує 1600 доларів за тисячу кубометрів.

Наразі СЕС для власного споживання найбільш вигідні промисловим споживачам, які купують електроенергію за значно вищими тарифами, ніж населення.

Подвійні стандарти

До 30 квітня 2022 року Кабмін зафіксував ціну на електроенергію для населення на рівні 1,44 гривні за кВт·годину, якщо споживання не перевищує 250 кВт·годин на місяць. Для тих, хто споживає більше – 1,68 гривні. Ця ціна дотаційна, тому за неї хтось має платити. І платить бізнес, за тарифом 3,80 – 6,50 гривні за кВт·годину.

Через таку суттєву різницю в тарифах наразі саме бізнесу найбільш вигідно встановлювати СЕС. Підприємствам зазвичай доволі складно оформити "зелений" тариф. Та в цьому і немає потреби, адже власна генерація допоможе купувати менше дорогої електроенергії у держави, що суттєво зменшить операційні витрати. Інвестиція підприємства у СЕС може окупитись вже за 5 років.

Щодо домогосподарств, за інформацією Держенергоефективності, наразі термін окупності станції під власне споживання становить близько 12 років.

Більш вигідно встановлювати у приватному будинку саме СЕС, яка має можливість реалізувати надлишки електроенергії за "зеленим" тарифом. У такому разі станція потужністю 30 кВт у будинку площею 150 квадратних метрів окупиться вже за 4 – 6 років і приноситиме щорічний прибуток в сумі 130 944 гривень.

Однак з майбутнім ростом вартості електроенергії домогосподарствам стануть вигідні також і станції для власного споживання.

Національний банк України у своєму Інфляційному звіті за жовтень 2021 року прогнозує, що тарифи на електроенергію зростатимуть щороку на 25% через необхідність привести їх до економічно обґрунтованого рівня. За такого прогнозу на кінець 2022 року, тарифи на електроенергію можуть зрости до 1,73 – 1,80 гривні для тих, хто споживає менш як 250 кВт·годин на місяць, а для тих, хто споживає більше – до 2,02 – 2,10 гривні.

інфографіка Слово і Діло

Нові інструменти

Міненерго наразі розробляє систему підтримки для малих СЕС Net Billing, що прийде на заміну "зеленому" тарифу та дозволить новим просьюмерам (тим, хто одночасно споживає та виробляє електроенергію) продавати в мережу надлишки. Очікується, що вона запрацює в другій половині 2022 року. Коли тариф підвищиться, цей інструмент допоможе домогосподарствам вигідно заміщати значну частину споживання сонячною енергією.

Наприклад, якщо домогосподарство використовує 500 кВт∙годин енергії влітку і 2000 кВт∙годин взимку, воно зможе в зимовий період використовувати надлишок, який був вироблений і відданий в мережу влітку та навесні.

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Питання комфорту

Власна сонячна генерація – це також питання енергетичної незалежності та комфорту. Вона допомагає власникам будинків не турбуватись, що через аварійне відключення вийде з ладу техніка чи зіпсуються всі заморожені продукти в холодильнику.

Родинам, які отримують воду з власних помпових станцій, СЕС дає впевненість, що вони не залишаться в будь-який момент без води через перебої в мережі. СЕС покриває витрати на електричне опалення, теплі підлоги в будинку, зарядку електромобіля.

Отже, сьогодні СЕС найбільш вигідні бізнесу та домогосподарствам, що реалізують електроенергію за "зеленим" тарифом. Домашні станції під власне споживання наразі встановлюють з міркувань енергетичної незалежності та комфорту. Однак, зважаючи на анонсоване державою збільшення тарифів, вже за рік-два власникам приватних будинків буде вигідніше інвестувати в СЕС, ніж купувати електроенергію у держави.