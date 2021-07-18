Трагедия произошла в ночь на 18 июля. Тело окровавленного медбрата нашли около 4 ночи.

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Медбрата забили до смерти стулом

Погибшим оказался 54-летний медицинский работник психоневрологической больницы в селе Гейковка. Той же ночью из медучреждения пропал 21-летний пациент. Его и подозревают в убийстве.

Как сообщают местные СМИ, пациент забил до смерти медработника, вероятно, стулом. Правоохранители разыскивают злоумышленника и начали расследование по части 1 статьи 115 об убийстве.

В одном из телеграм-каналов сообщили, что мужчина агрессивный и с ним лучше избегать контакта.

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