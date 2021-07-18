Трагедия произошла в ночь на 18 июля. Тело окровавленного медбрата нашли около 4 ночи.

Резонансное Убивал из любопытства: полиция задержала парня, который расстреливал случайных людей в Стрые

Медбрата забили до смерти стулом

Погибшим оказался 54-летний медицинский работник психоневрологической больницы в селе Гейковка. Той же ночью из медучреждения пропал 21-летний пациент. Его и подозревают в убийстве.

Как сообщают местные СМИ, пациент забил до смерти медработника, вероятно, стулом. Правоохранители разыскивают злоумышленника и начали расследование по части 1 статьи 115 об убийстве.

В одном из телеграм-каналов сообщили, что мужчина агрессивный и с ним лучше избегать контакта.

Резонансные убийства: недавние случаи

  • Два убийства произошли в Стрые Львовской области, совершенные злоумышленником по схожему сценарию. Мужчина, которого подозревают, признался, что делал это из любопытства.
  • Под Днепром нашли тело Александра Мироненко, который ранее рассказал в программе на телеканале "Украина" на всю страну об издевательствах со своего ребенка. У него было перерезано горло.
  • 33-летний житель Вышгородского района Киевской области крайне жестоко расправился со своей матерью. Он нанес ее более 20 ударов гантелей.
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