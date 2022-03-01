Из курсов можно узнать основное о помощи в военное время:

  • в каких зонах безопасно оказывать помощь;
  • как правильно выявить и остановить критическое кровотечение;
  • особенности наложения турникета, давящих повязок, осуществления тампонады;
  • как обеспечить проходимость дыхательных путей;
  • что делать при травмах глаза

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Просмотреть видеокурс о предоставлении домедицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц можно просмотреть по ссылке. Видео по спасению человека во время критических кровотечений по этой ссылке.

Помните, подготовлен – значит защищен! Просмотр двух видео занимает чуть больше часа, но может спасти жизнь,
– говорится в сообщении Минздрава.

ВСУ

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