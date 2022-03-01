З курсів можна дізнатись основне про допомогу у воєнний час:

в яких зонах безпечно надавати допомогу;

як правильно виявити та зупинити критичну кровотечу;

особливості накладання турнікету, тиснучих пов’язок, здійснення тампонади;

як забезпечити прохідність дихальних шляхів;

що робити при травмах ока.

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Переглянути відеокурс про надання домедичної допомоги в умовах воєнного часу для цивільних осіб можна переглянути за посиланням. Відео щодо порятунку людини під час критичних кровотеч за цим посиланням.

Пам’ятайте, підготовлений – значить захищений! Перегляд двох відео займає трохи більше години, але може врятувати життя, – йдеться у повідомленні МОЗ.

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