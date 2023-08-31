Около 16:00, 31 августа началось судебное заседание по делу правоохранителя, обвиняемого в убийстве Джумбери Силогавы. Прокурор просит меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В то же время адвокаты не видят вины патрульного в произошедшем.

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Позиция стороны защиты патрульного

По словам адвоката полицейского, подозрение, объявленное патрульному, не обосновано, ведь соответствующие органы не исследовали должным образом этот инцидент.

Обвинять человека в особо тяжком преступлении и при этом не исследовать, не установить – даже элементарно – событие, которое вмещается в 10 минут, на мой взгляд, это очень поверхностный подход. И подозрение, на мой взгляд, не обосновано,

– сказала она.

Отметим, что обвиняемый представитель полиции присутствует на заседании через видеосвязь, поскольку имеет проблемы со здоровьем.