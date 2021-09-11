Те знания и опыт, что были до сих пор нормальными и общепринятыми, теперь считаются устаревшими и непопулярными. Новое – агрессивное и безапелляционное – сметает все на своем пути. Однако, уважая свободу и мнение другого, должны были бы лучше мирно существовать рядом…

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Как дальше будем жить

В мире царит пандемия. Это так, ведь миллионы людей болеют, наблюдается множество тяжелых случаев, в том числе и трагичных. Новый вирус тяжелым бременем лег на систему здравоохранения, в той или иной степени, заставляя по-иному пересмотреть привычные устои и подходы в медицине. Ведь дело не столько в самом ковиде, как в отношении к всему происходящему.

На COVID-19 переболели уже 224 миллиона человек, а погибли – 4,6 миллиона. Это 2%. Много это или мало? Как оценивать такие показатели? За этими сухими цифрами стоит трагическая история конкретных людей и их близких. Однако, 98% справились и живут дальше.

Человечество, в своем большинстве, оказалось не готово к таким вызовам. Особенно, психологически и ментально. Мучительный поиск правильного поведения завел в тупик, из которого были возможны несколько выходов.

Первый вариант

Быстрый, простой, но очень жесткий и болезненный путь, был отвергнут сразу.

Он предполагал закрытие всех границ, особенно из первичных очагов заражения. Он требовал е допустить никакого перемещения населения, пока все не закончится, а также аксимально постараться уберечь людей в своих странах от ввоза инфекции извне.

Человечество не пошло таким путем. Гуманное отношение к своим гражданам, оказавшимся в очагах заражения привело к массовому распространению инфекции по всему миру. Счастье, что, вопреки присвоению категории "особо опасного" заболевания, вирус оказался совсем другого класса. Это действительно, большая удача. Иначе, с таким подходом к противоэпидемическим мероприятиям, мы бы все окунулись в эпоху страшных чумных кошмаров средневековья.

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Второй вариант

Второй путь – непростой, длительный, но очень мягкий. Он также не прижился, несмотря на кажущуюся логичность и целесообразность.

Мы знаем очень много о вирусе, знаем, как он поражает, кому опасен, какие осложнения и в чем особенности течения. Группы риска – имунно ослабленные люди – напуганные и сбитые с толку. Они требуют грамотной помощи и внимания. Не только одно заболевание, заполонившее собою все вокруг, требует заботы. Тяжелые хронические болезни – а ведь группы риска берутся именно оттуда – привносят свой главный трагический вклад в печальную статистику эпидемии.

Профилактика и предупреждение сосудистых катастроф, эндокринных осложнений, развития рака и психических расстройств – верный путь к глобальному оздоровлению нации, а вместе с тем, и к заметному уменьшению общей и добавочной смертности.

Создание отдельных ковидных изоляторов при каждой крупной больнице значительно помогло бы эффективно и быстро оказывать помощь людям с многочисленными сопутствующими патологиями и ковидом. Особенно важны амбулаторные поликлиники, ведь правильное ведение на догоспитальном этапе в разы снижает нагрузку на стационары.

Развитие эффективной профилактики и лечения нового инфекционного заболевания, в комплексе с общенациональной программой оздоровления нации, очень быстро дали бы позитивный результат.

Жизнь без паники, без нагнетания негатива. Конструктивно и с прицелом на тех, кому действительно ковид представляет опасность.

Третий вариант

Третий путь, масштабный, кажется многим сейчас единственно верным.

Стройная, дисциплинированная система, идея порядка и контроля всегда привлекала и будет привлекать своим удобством. Особенно, когда грозит нависшая "опасность" и нет ясного понимания, как выходить из ситуации. Спасти всех, любой ценой и любыми средствами.

Какой путь выберем

Но перед тем, как определиться, надо ответить на вопросы, кого и от чего спасать…

Напуганная бабушка с высоким сахаром или болями в сердце боится идти в поликлинику, потому что там в очереди может быть лихорадящий больной, который ее заразит. Медленно прогрессируя, диабет или ишемия, без лечения, превращаются в опасное угрожающее состояние. Скорая помощь потом не успевает довести инсультного больного в неврологию, потому что без ПЦР-а его не принимает ни одна больница.

За переболевшей активной молодежью, которая уже не заболеет, с исступлением гонятся желающие "спасти", не пуская на работу, учебу, отдых и тому подобное, в то время как старики брошены и никому не нужны.

Раскручивание паники и необоснованное запугивание населения страшилками и всевозможными фейками – это правильно, с точки зрения прикладной психологии? Это помогает решать проблемы? Жизнь в стрессе оказывает благотворное влияние на иммунитет?

Самые дисциплинированные страны со строгим масочным режимом, на виду у всего мира ничего не добились таким путем. Но мы продолжаем с умным лицом носить грязные маски или тряпки на подбородке, свято веря, что это каким-то образом помогает скорее завершить эпидемию.

Не зная, что с этим делать, обсуждаем на каждом шагу, в каждой новости, чем "альфа" отличается от "дельты", а "йота" от "лямбды", кроме названия, конечно. Разве это важно?

Тяжелейшие антибиотики резерва бесконтрольно льются ручьем, приближая нас к ужасной эре антибиотикорезистентности, но до этого никому нет дела. Снова дистанционное лечение, "по шаблону". Неужели мало было трагичных примеров в том году?

А над всем этим снова и снова зловеще звучат угрозы новых карантинов и локдаунов, пугая работоспособное население экономическим коллапсом и безнадежностью. При этом, абсолютно не беря во внимание, что практически половина населения уже не будет болеть и не представляет реальной угрозы для распространения заразы. А, параллельно, границы открыты для "туристов", из только что активного очага… Парадокс…

Как я написал в начале, две парадигмы мышления столкнулись, но побежденных и победителей не будет. У каждого, свой взгляд, и право на свое мнение, а жить нам всем придется вместе.

А жизнь продолжится, несмотря ни на что. Человечество выживет и, рано или поздно, забудет про этот злосчастный ковид. А время рассудит, какой путь был более верный. Да и какой он, верный путь, когда мы все такие разные?