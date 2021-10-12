После ряда экспертиз полиция получила неопровержимые доказательства причастности 43-летнего мужчины к покушению на убийство николаевца. Инцидент произошел 6 апреля 2020.
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В Николаеве задержали фигуранта покушения
Правоохранители 11 октября задержали ранее судимого злоумышленника. Он фигурирует в уголовных производствах в отношении мошеннических действий и вымогательства и избежал взятия под стражу, внеся залог. Мужчину считают известным в криминальных кругах.
При задержании у подозреваемого изъяли оружие и боеприпасы. Впоследствии во время санкционированных обысков у него забрали также мобильные телефоны, банковские и сим-карты и другие вещественные доказательства, которые имеют доказательственное значение в производстве.
У подозреваемого изъяли оружие / Фото полиции Николаевской области
Спецоперацию проводили представители следственного управления, оперативники управления уголовного розыска и стратегических расследований при силовой поддержке спецназовцев КОРД. Также задержанию помогала целая рота полиции особого назначения.
43-летнему подозреваемому объявили о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу. Статья предусматривает наказание от лишения свободы на срок до 15 лет до пожизненного заключения.
Подозреваемого задержали 11 Октября / Фото полиции Николаевской области
Кроме того, правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.
Расследование продолжается, а полицейские устанавливают всех сообщников задержанного. Также правоохранители собирают доказательную базу по заказчику.
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Покушение на "Мультика": коротко
- Возле бизнес-центра на проспекте Центральном в Николаеве 6 апреля 2020 года стреляли.
- Тогда огнестрельное ранение получил местный житель.
- Правоохранители рассмотрели несколько версий мотива преступления: месть (из-за перераспределения криминальных сфер влияния в регионе), конкуренция в бизнесе, невозврат долгов, неприязненные отношения и покушение на убийство (совершенное на заказ).
- Полицейским удалось установить место засады вероятного снайпера. На месте обнаружили охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62 миллиметра, который был снаряжен магазином, и гильзу.