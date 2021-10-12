Після низки експертиз поліція отримала беззаперечні докази причетності 43-річного чоловіка до замаху на вбивство миколаївця. Інцидент трапився 6 квітня 2020 року.
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У Миколаєві затримали фігуранта замаху
Правоохоронці 11 жовтня затримали раніше судимого зловмисника. Він фігурує у кримінальних проваджень щодо шахрайських дій та вимагання й звільнився з-під варти, внісши заставу. Чоловіка вважають відомим у кримінальних колах.
При затриманні у підозрюваного вилучили зброю та набої до неї. Згодом під час санкціонованих обшуків у нього забрали також мобільні телефони, банківські та сім-карти й інші речові докази, які мають доказове значення в провадженні.
У підозрюваного вилучили зброю / Фото поліції Миколаївської області
Спецоперацію проводили представники слідчого управління, оперативники управління карного розшуку та стратегічних розслідувань за силової підтримки спецпризначенців КОРД. Також затриманню сприяла ціла рота поліції особливого призначення.
43-річному підозрюваному оголосили про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення. Стаття передбачає покарання від позбавлення волі на термін до 15 років до довічного ув'язнення.
Підозрюваного затримали 11 жовтня / Фото поліції Миколаївської області
Крім того, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.
Наразі розслідування триває, а поліцейські встановлюють усіх спільників затриманого. Також правоохоронці збирають доказову базу щодо замовника.
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Замах на "Мультика": коротко
- Біля бізнес-центру на проспекті Центральному у Миколаєві 6 квітня 2020 року відбулась стрілянина.
- Тоді вогнепальне поранення отримав місцевий мешканець.
- Правоохоронці розглянули декілька версій мотиву злочину: помста (через перерозподіл кримінальних сфер впливу в регіоні), конкуренція в бізнесі, неповернення боргів, неприязні відносини та замах на вбивство (вчинений на замовлення).
- Поліцейським вдалось встановити місце засідки ймовірного снайпера. На місці виявили мисливський карабін "Сайга" калібру 7,62 міліметра, який був споряджений магазином, та гільзу.