Мужчину успели госпитализировать. Однако он умер, когда ему оказывали медицинскую помощь.

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Задержали на месте

Виктору Берещуку было 62 года. На месте преступления правоохранители задержали двоих подозреваемых. В их машине нашли несколько единиц огнестрельного оружия, патроны и комплект автомобильных номерных знаков.

В настоящее время вероятных убийц держат в следственном изоляторе. Дело против них квалифицируют как умышленное убийство. За это им грозит по 15 лет лишения свободы.

Еще один случай с оружием в Винницкой области

Схрон с оружием и взрывчаткой нашли вблизи лесополосы Винницкой области. В тайнике было 2 килограмма тротила и пластида, 10 гранат РГД и Ф1 и запалы к ним, патроны и барабан к автоматическому стрелковому оружию, гранаты для подствольного гранатомета, газовая граната "Терен-7".