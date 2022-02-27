Трагедия произошла 24 февраля. Об этом сказал мэр города Владимир Коваленко, сообщает 24 канал.

Важно Новая Каховка в Херсонской области под контролем российских войск

"Автомобиль переезжал через Каховскую ГЭС. Они (семья – 24 канал) не остановились по требованию и автомобиль полностью расстреляли", – сказал он.

Что известно о трагедии

По информации ZAXID.NET, семья хотела эвакуироваться из города. После вторжения оккупантов, семья немедленно уехала из Веселого в Новую Каховку.

В автомобиле находились трое взрослых, которые умерли на месте и дети, погибшие в больнице.

Патрульный Олег Федько не может забрать тела своих родных, убитых оккупантами, – отца, матери, жены, сына и дочери.

Люди не могут эвакуироваться

Пока Новая Каховка находится под контролем врага, однако внутри города российских войск нет. К сожалению, пока у людей нет возможности эвакуироваться.

Вчера, 26 февраля, пророссийские боевики снова открыли огонь. Снаряды пролетали возле жилых домов.

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