Трагедія сталася 24 лютого. Про це сказав мер міста Володимир Коваленко, повідомляє 24 канал.

Важливо Нова Каховка на Херсонщині під контролем російських військ

"Автомобіль переїздив через Каховську ГЕС. Вони (сім'я – 24 канал) не зупинилися на вимогу і автомобіль повністю розстріляли", – сказав він.

Що відомо про трагедію

За інформацією ZAXID.NET, родина хотіла евакуюватися з міста. Після вторгнення окупантів, сім'я негайно виїхала з Веселого у Нову Каховку.

В автомобілі перебували троє дорослих, які померли на місці, і діти, які загинули в лікарні.

Наразі патрульний Олег Федько не може забрати тіла своїх рідних, вбитих окупантами, – батька, матері, дружини, сина та доньки.

Люди не можуть евакуюватися

Наразі Нова Каховка перебуває під контролем ворога, однак всередині міста російських військ немає. На жаль, поки люди не мають можливості евакуюватися.

Вчора, 26 лютого, проросійські бойовики знову відкрили вогонь. Снаряди пролітали біля житлових будинків.

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