Нещодавно багаторічний федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц наважився на стратегічний відступ через скандал з його контроверсійним листуванням у месенджерах. Новим канцлером став міністр закордонних справ партії Курца – Олександр Шалленберг.

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Курц стане лідером партії і перейде до управління парламентом, де буде насолоджуватись імунітетом, яким, за його словами, не хоче скористатися. Це при тому, що звинувачення корпоративної та корупційної прокуратури та серія чатів, які показують його зв'язок з колишнім членом правління Österreichische Beteiligungs AG Томасом Шмідом залишаються. Вони стосуються подій, що відбулися кілька років тому – тоді деякі соціологічно опитування були сфальсифіковані, після чого кількох партійців Курца звинуватили у махінаціях і корупції. Себастьян Курц спростовує звинувачення, розслідування триває, а опозиція все ще незадоволена, навіть після його відставки.

Австрія – країна "хороших контактів"

Соціальні мережі відіграють важливу роль у політичному ландшафті альпійської республіки. Там, де інші скаржаться на кумівство, австрійці вважають за краще стримано говорити про "економіку дружби". Це стосується не лише кар’єри у політиці, а й у бізнесі, особливо, якщо мова йде про державні корпорації, контакти часто мають важливе значення.

Одні вважають, що австрійці дуже товариські, інші кажуть, що хотілося б "користуватися власною мережею", щоб не довелося "встановлювати" такі нові контакти. Але звідки це злиття економіки та політики?

Протягом багатьох десятиліть дві великі партії ÖVP (правоцентристи та консерватори) та SPÖ (соціал-демократи), так би мовити, розділили країну. Торгова палата близька до ÖVP, Трудова палата близька до SPÖ, навіть клуби автомобілістів поділялися на чорний (ÖVP) та червоний (SPÖ) клуб. Австрійське пропорційне представництво передбачало, що різні державні посади та установи повинні розподілятися порівну між опонентами. Тому було ще важливіше мати хороші стосунки з відповідними сторонами. Пізніше з Чорно-синьою коаліцією, під керівництвом Вольфганга Шюсселя, права партія FPÖ стала частиною цієї системи, а її представники були замішані у корупційних скандалах.

Піонер європейського правого популізму, багаторічний лідер "Австрійської партії Свободи" та губернатор Карінтії Йорг Хайдер, який помер у 2008 році, був тісно пов'язаний зі скандалом навколо Карінтійського державного банку Hypo Alpe Adria. Колишнього федерального директора FPÖ Гернота Румпольда навіть засудили (у 2004 році він отримав 600 000 євро від телекомунікаційної компанії Telekom).

Для колишнього віцеканцлера Штрахе кінцем політичної кар'єри став всесвітньо відомий скандал на Ібіці (​​коли він запропонував дівчині, нібито представниці російської олігархії, продаж "половини республіки", включно зі ЗМІ). Зустріч була знята на відео й отримала широкий розголос.

Партія соціал-демократів теж не без гріха. Міністр внутрішніх справ Карл Блеха змушений був піти у відставку у 1989 році через скандал з Noricum. Дочірнє підприємство групи VOEST незаконно поставляло зброю Ірану та Іраку під час їх військового конфлікту. Блеха був засуджений, отримав заочний тюремний термін.

Продаж впливу під виглядом лобізму

Що стосується міжнародної діяльності, то політичні наслідки скандалів в Австрії зазвичай дуже помірні, або взагалі відсутні. Консультативна діяльність та лобіювання інтересів автократичних режимів є класичною пенсійною діяльністю для колишніх політиків країни.

Проблема полягає у тому, що основа для цієї діяльності створюється під час активної політичної кар'єри, що визначає щоденну політику. Все це знаходить традиційний дах під виглядом "активної політики нейтралітету". Австрія прагне контакту з автократичними лідерами, використовуючи такі ключові слова, як "будівельники мостів" і "діалог".

Деякі експолітики перебувають на службі в російських державних компаніях, також відомі їхні зв'язки з іншими пострадянськими державами.

Є тут й український слід. Дружнє ставлення австрійської влади до олігарха Дмитра Фірташа, екстрадицію якого вимагають США, безумовно, було негативним моментом.

Під виглядом добрих стосунків в Австрії нині діють різні "товариства дружби", які посилено працюють у політичному та економічному напрямку та служать для підтримки контактів з режимами таких країн, як Білорусь, Росія та Куба.

З огляду на якість життя Австрії та гарну економічну ситуацію, багатьом міжнародним оглядачам видається незвичним, що країна "в самому серці Європи" не може звільнитися від корупційних скандалів чи принаймні "подій з поганим враженням" навіть у 21 столітті. Чи є Австрія насправді західною країною? Що стосується зовнішньої політики, австрійський уряд намагається замаскувати її для гарних стосунків з різними автократіями. Скандали та відсутність їх наслідків насправді не говорять на користь західної ліберальної демократії.

Як на все це дивиться австрійська громадськість

Австрійці зазвичай сприймають політичні скандали десь посередині між незнанням та драматизацією, залежно від того, з якої партії вони походять. Тож вони нічим не відрізняються від політики загалом, яка на партійному рівні схильна не лише до брудних кампаній, але й до відсутності самокритики.

Тіньові угоди здебільшого критикуються лише епізодично через незнання, тоді як судження про внутрішню політику часто буває занадто різким. "Австрія гірша за будь-яку диктатуру", – одне з таких. Однак це знову свідчить про незнання австрійцями повсякденного життя в автократичних системах, що є одним із симптомів недостатнього рівня політичної культури та освіти в країні.